رشد آمار حیات وحش منطقه حفاظت شده خامین در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خدارحمی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: عملیات سرشماری مجدد پستانداران حیات وحش (کل و بز) کوه خائیز شهرستان کهگیلویه با مشارکت ۵۵ نفر نیروی انسانی به اتمام رسید.

وی بیان کرد: در این مرحله از سرشماری ۵۵ نفرازتشکل های مردم نهاد ، شکارچیان نادم ازشکار ، اصحاب رسانه ، همکاران بازنشسته ،کارشناسان ، محیط بانان این اداره کل را در قالب ۹ اکیپ همراهی می کردند.

معاون محیط زیست استان به رضایت بخش بودن عملکرد محیط بانان خائیز اشاره کرد و گفت: رشد قابل قبول این مرحله از سرشماری که با دقت و حساسیت بالایی انجام گرفت نشان دهنده حضور شبانه روزی محیط بانان این منطقه در حراست و حفاظت از این سرمایه های ملی و استانی ماست.

خدارحمی در ادامه به نخستین مرحله ازسرشماری حیات وحش خائیز و سرخ که در آبانماه ۹۴ انجام گرفت اشاره کرد و افزود: این مرحله از سرشماری در ۲۴ آبان ماه انجام گرفت .اما بنا به دستور وابلاغیه جدید سازمان مرحله دوم این سرشماری از ۶ لغایت ۸ دی ماه انجام گرفت .

وی عنوان کرد: در این مرحله از سرشماری بدلیل مدیریت صحیح و مساعد بودن وضعیت جوی و همچنین حضور به موقع اکیپ ها در موقعیت های مورد نظر نتیجه سرشماری بسیار مطلوب و رضایت بخش بود.