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۱۰ دی ۱۳۹۴، ۹:۳۹

معاون محیط زیست خبرداد:

رشد آمار حیات وحش منطقه حفاظت شده خامین در کهگیلویه و بویراحمد

رشد آمار حیات وحش منطقه حفاظت شده خامین در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج_ معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست یاسوج گفت: پس ازسرشماری مرحله دوم حیات وحش  منطقه حفاظت شده خامین مشاهدات رشد قابل قبولی را به ثبت رساندند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خدارحمی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: عملیات سرشماری مجدد پستانداران حیات وحش (کل و بز) کوه خائیز شهرستان کهگیلویه با مشارکت ۵۵ نفر نیروی انسانی به اتمام رسید.

وی بیان کرد: در این مرحله از سرشماری ۵۵ نفرازتشکل های مردم نهاد ، شکارچیان نادم ازشکار ، اصحاب رسانه ، همکاران بازنشسته ،کارشناسان ، محیط بانان این اداره کل را در قالب ۹ اکیپ همراهی می کردند.

معاون محیط زیست استان به رضایت بخش بودن عملکرد محیط بانان خائیز اشاره کرد و گفت: رشد قابل قبول این مرحله  از سرشماری که با دقت و حساسیت بالایی انجام گرفت نشان دهنده حضور شبانه روزی محیط بانان این منطقه در حراست و حفاظت از این سرمایه های ملی و استانی ماست.  

خدارحمی در ادامه  به نخستین مرحله ازسرشماری حیات وحش خائیز و سرخ  که در آبانماه ۹۴ انجام گرفت اشاره کرد و افزود: این مرحله از سرشماری در ۲۴ آبان ماه انجام گرفت .اما بنا به دستور وابلاغیه جدید سازمان مرحله دوم این سرشماری از ۶ لغایت ۸ دی ماه انجام گرفت .

وی عنوان کرد: در این مرحله از سرشماری بدلیل مدیریت صحیح و مساعد بودن وضعیت جوی و همچنین حضور به موقع اکیپ ها در موقعیت های مورد نظر نتیجه سرشماری بسیار مطلوب و رضایت بخش بود.

کد مطلب 3013546

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