به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا طبیمسرور صبح پنجشنبه در جمع تشکل های مردمی همدان گفت: شورای اسلامی شهر در راستای وظایف قانونی خود پیرو سیاستهای حمایتی از گروههای اجتماعی شهر تاکنون اقدامات چشمگیری داشته است.
طبیمسرور بابیان اینکه حمایتهای شورای اسلامی شهر همدان بهصورت کمکهای مالی، خدماتی و نیروی انسانی بوده است، اضافه کرد: با این حال در بعضی موارد تناسب و جانب عدالت در ارائه این حمایت و کمکها رعایت نشده است.
وی گفت: بر این اساس بر تشویق و کمک به گروههای اجتماعی مختلف که شامل فعالان فرهنگی، ورزشی، ادبی، هنری، خیران و سایر تشکلهای مردمنهاد که فعالیت خود را در شرایط سخت با مشکلات عدیده مالی و غیرمالی پیش میبرند، تأکید میشود.
وی تأکید کرد: باید شورا و شهرداری در ارائه کمکهای همهجانبه به این مجموعهها که از بطن جامعه برخاستهاند و در راستای ارتقا سطح کیفی شهر میکوشند با عدالت برخورد کرده و همه را در نظر داشته باشند.
شورا از نظرات سازنده پیشکسوتان گروههای مختلف اجتماعی و مردمنهاد استفاده می کند
نایبرئیس شورای اسلامی شهر همدان در این خصوص اضافه کرد: شورا از نظرات سازنده پیشکسوتان گروههای مختلف اجتماعی و مردمنهاد در راستای تدوین سیاستهای خرد و کلانشهری استفاده می کند.
حمیدرضا طبیمسرور یادآور شد: همدان با داشتن نیروهای مردمی فعال در گروههای عمومی در سطح کشور در جایگاه خوبی قرارگرفته است و بر این اساس میتوان با برنامهریزی و اعمال مدیریت واحد بین آنها، تمامی فعالیتهای موجود را در راستای ارتقای نمودار رضایتمندی شهروندان و ایجاد فضای سالم زندگی در تمام زمینهها ایجاد کرد.
وی ادامه داد: شورای اسلامی شهر همدان بر اساس سیاست کاری خود نسبت به دعوت و تشکیل جلسات مستمر در صحن شورا از مجموعههای فعال شهری در زمینههای متنوع اقدام کرده و در راستای اعمال مدیریت بهینه شهری از همفکری آنان استفاده میکند.
طبیمسرور با اعلام اینکه صحن شورا محل حضور افکار عمومی شهر است، افزود: بر این اساس شورا از تمامی صاحبنظران و تشکلهایی که در زمینههای مختلف نظر یا پیشنهادی دارند دعوت به عملآورده و با آغوش باز پذیرای نظرات آنها است.
نایبرئیس شورای اسلامی شهر همدان بابیان اینکه برقراری عدالت بین گروههای مختلف مدنظر شورا است، اضافه کرد: شورا در این راستا تاکنون جلساتی با هیئتهای ورزشی، ادبی، هنری، مذهبی و خیران و معتمدان محلات شهر داشته است و در این جلسات به نکات مشترک مناسبی همدست یافتهایم.
