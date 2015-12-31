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۱۰ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۰۴

مدیر آزمایشگاه‌های محیط زیست اصفهان:

هوای اصفهان برای گروه های حساس ناسالم است

هوای اصفهان برای گروه های حساس ناسالم است

اصفهان - مدیر آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان گفت: امروز شاهد آلودگی هوا در اصفهان هستیم به طوری که شاخص آلودگی هوا از ۱۴۷ روز گذشته، امروز به ۱۱۷ رسیده است.

بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شاخص آلودگی هوا پس از بارندگی پراکنده شب گذشته، کاهش یافت و به ۱۱۷ رسید.

وی با اشاره به شاخص آلودگی هوا در ایستگاه‌های مختلف سنجش آلودگی افزود: بزرگراه شهید خرازی، میدان احمدآباد، بلوار دانشگاه، میدان امام حسین، چهارباغ خواجو و خیابان رودکی به ترتیب بیشترین میزان آلودگی را دارد.

مدیر آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان تصریح کرد: امروز هوای شهر اصفهان برای گروه‌های حساس ناسالم گزارش شده است.

وی ادامه داد: امروز هوای شهرستان‌های سجزی، نجف‌آباد، مبارکه، خمینی‌شهر، شاهین‌شهر و کاشان ناسالم برای عموم گزارش شده است.

صادقیان اعلام کرد: همچنان سجزی بالاترین میزان آلودگی را به نسبت دیگر شهرستان‌ها دارد.

وی اظهار داشت: کاشان، مبارکه، خمینی‌شهر و نجف‌آباد و شاهین‌شهر به ترتیب بیشترین میزان آلودگی را دارد.

کد مطلب 3013605

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