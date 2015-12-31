هوای اصفهان برای گروه های حساس ناسالم است

بابک صادقیان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شاخص آلودگی هوا پس از بارندگی پراکنده شب گذشته، کاهش یافت و به ۱۱۷ رسید.
وی با اشاره به شاخص آلودگی هوا در ایستگاههای مختلف سنجش آلودگی افزود: بزرگراه شهید خرازی، میدان احمدآباد، بلوار دانشگاه، میدان امام حسین، چهارباغ خواجو و خیابان رودکی به ترتیب بیشترین میزان آلودگی را دارد.
مدیر آزمایشگاههای محیط زیست استان اصفهان تصریح کرد: امروز هوای شهر اصفهان برای گروههای حساس ناسالم گزارش شده است.
وی ادامه داد: امروز هوای شهرستانهای سجزی، نجفآباد، مبارکه، خمینیشهر، شاهینشهر و کاشان ناسالم برای عموم گزارش شده است.
صادقیان اعلام کرد: همچنان سجزی بالاترین میزان آلودگی را به نسبت دیگر شهرستانها دارد.
وی اظهار داشت: کاشان، مبارکه، خمینیشهر و نجفآباد و شاهینشهر به ترتیب بیشترین میزان آلودگی را دارد.
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