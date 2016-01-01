رضا احمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح «جم آب» با هدف مشارکت مردم در اجرای طرح‌های منابع طبیعی، کنترل کانون های بحرانی فرسایش بادی و جلوگیری از پدیده ریز گرد، مدیریت هرز آبها و کنترل فرسایش بادی و آبی، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و زمین خواری انجام می‌شود.

وی بیان داشت: کل این طرح در پنج هزار هکتار انجام می شود که تاکنون یک هزار و ۴۱۵ هکتار از عرصه های ملی استان جنگل کاری شده است.

مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام در تشریح گونه‌های قابل کشت در اجرای این طرح­ها، افزود: گونه‌های مقاوم به شرایط کم آبی، خشکسالی و دمای بالا شامل کنار، کهور، رمیلک، کهور، علف مار، گل نرگس و غیره در این عرصه‌ها کشت شده است.

وی با اشاره به اینکه این طرح تلفیقی از عملیات جنگل کاری توأم با عملیات آبخیزداری و بیابان زدایی است، گفت: با استفاده از گونه های جنگلی اقتصادی سازگار با شرایط منطقه و همچنین گونه های بادشکن در سطح عرصه جنگل کاری می شود.

احمدی بیان داشت: طرح جم آب در مجموع در پنج هزار هکتار از اراضی استان ایلام با ۴۰ میلیارد ریال اعتبار از محل منابع داخلی منابع طبیعی و آبخیزداری این استان تا پایان سال جاری اجرا می شود.