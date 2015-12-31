امید ابراهیم شاه که این روزها به دلیل آشنایی با خانواده منصور پورحیدری مدیریت روند درمان این پیشکسوت را در دست دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت وی گفت: کمیسیون پزشکی انجام شد و پزشک‌ها به این نتیجه رسیدند که غده درون شش‌های آقای پورحیدری را عمل نکنند.

وی در ادامه افزود: در واقع دارو درمانی به اندازه محدود شروع شد که یک بار دیروز و یک مرتبه هم هفته آینده انجام خواهد شد. پورحیدری فردا یا پس فردا به تشخیص پزشک از بیمارستان مرخص می‌شود و به منزل می‌رود تا روند درمان را با پرستار خصوصی پی بگیرد.

ابراهیم‌شاه در ادامه تصریح کرد: بیماری به غدد لنفاوی پورحیدری رسیده که باید تحت نظر باشد. حتی قرار است دکتر نوروزی هر روز به وضعیت فیزیوتراپی ایشان رسیدگی کند.