به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله سهرابی درمصاحبه با برنامه «رویداد» رادیو گفت وگو، با اشاره به سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری در جمع سفرا و تعدادی از مسئولان نظام در ارتباط با دشمنی آمریکایی ها با اسلام ناب محمدی گفت: آمریکایی ها با شکل گیری انقلاب اسلامی دچار احساس حقارت و عقب ماندگی شدند گرچه همچنان تلاش کردند که با قلدری یکه تازی خود را در عرصه جهان ادامه دهند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی قدرت آمریکا را با چالش مواجهه کرد، تصریح کرد: پس از مدتی بحث بیداری اسلامی پیش آمد و این باعث افزایش نگرانی در غربی ها و آمریکایی ها شد و آن‌ها به قدرت اسلام بیش از گذشته پی بردند.

این مقام مسوول در مجمع جهانی تقریب مذاهب با اشاره به تلاش های آمریکایی ها و جهان غرب برای اختلاف افکنی در جهان اسلام اظهار کرد: این توقع از علما و شخصیت های اسلامی وجود دارد که به صحنه بیایند و در راستای افزایش بصیرت امت اسلامی تلاش کرده و برای مردم تبیین کنند، سرمنشا اسلامی آمریکایی کجا است.

سهرابی با بیان اینکه جریانات تندرو و تکفیری که اکنون در جهان اسلام فعال شده اند از سوی برخی کشورهای غربی و منطقه حمایت می شوند، تاکید کرد: علمای جهان اسلام باید بنشینند و برای مقابله با این تندروی ها راهکار عملی ارائه دهند.

وی به سیاست ایجاد تفرقه از سوی غرب اشاره کرد و گفت: آمریکایی ها به این نتیجه رسیدند که برای جلوگیری از پیشرفت اسلام بین مسلمانان تفرقه ایجاد کنند و متاسفانه نیز برخی از کشورهای اسلامی نیز آگاهانه یا ناآگاهانه در این مسیر حرکت می‌کنند.

معاون اجتماعی مجمع جهانی تقریب مذاهب اعلام کرد: در حالی که مردم در برخی از کشورهای اسلامی از جمله سومالی از شدت فقر در عذاب و مشکل هستند، متاسفانه برخی از کشورهای اسلامی که خود را مدعی خادم الحرمین می‌دانند به جای کمک به این کشورها، از توانایی ها و ابزارهای خود برای سرکوب مردم دیگر کشورهای اسلامی مانند مردم مظلوم یمن و بحرین استفاده می‌کنند.