به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی گودرزی دیباج صبح پنج شنبه در نشست هنرمندان تجسمی حوزه هنری استان سمنان در محل این نهاد برگزاری چنین نشست هایی را برای همفکری فعالان این حوزه ضروری دانست و افزود: اتفاقات مهم جهان از همین محافل و مجالس شکل می گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت مقابله با ناامیدی در هنرمندان افزود: با توجه به اینکه هیچکس در جامعه خودش بی تاثیر نیست، هنرمندان حوزه تجسمی باید در تعاملات اجتماعی حضوری فعال داشته باشند و با فرهنگسازی به دیگران آگاهی ببخشند و به سمت راه حل ها پیش بروند.

مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری بیان کرد: ضروری است در استان ها ستادی برای مقابله با بحران های فرهنگی تشکیل شود تا برای ارتقا و اعتلای فرهنگ و هنر، همفکری و برنامه ریزی شود.

گودرزی ضمن بیان اینکه هنرمندان تجسمی باید تعاملات بیشتری با یکدیگر داشته باشند و از همفکری یکدیگر استفاده کنند، گفت: حتی می توان از ظرفیت ها و توانمندی های استان های همجوار نیز برای ارتقا و پیشرفت هنر بهره برد.

وی افزود: برای ارائه هنر به جامعه و گسترش آن در بین عموم مردم باید فرهنگسازی شود که هنرمندان در این خصوص موثر هستند و باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

نویسنده کتاب «تاریخ تطبیقی هنر» گفت: خلاقیت و ابتکار در تولید آثار نیز باید جدی تر دنبال شود چرا که با تولید آثار خلاقانه و فاخر است که رضایتمندی حاصل می شود و می توان به اهداف دست یافت.

سرپرست حوزه هنری استان سمنان هم در این نشست ابراز داشت: امیدواریم برگزاری اینگونه نشست ها و جلسات تاثیر مثبت بر فعالیت های تجسمی داشته باشد.

داود یاراحمدی گفت: برگزاری کارگاه هایی همچون کاریکاتور و ایده یابی، عکاسی، عکاسی خبری، عکس خوانی(نقد عکس)، سفال و سرامیک، تصویرسازی و پوستر از سوی حوزه هنری استان سمنان با حضور اساتید مطرح کشوری، فرصت خوب و مغتنمی برای هنرمندان و هنرجویان است تا به یادگیری هر چه بیشتر در این رشته ها بپردازند.

در ادامه این نشست برخی از هنرمندان حاضر به ارائه دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

مرتضی گودرزی دیباج مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری کشور همچنین با حضور در گالری خورشید حوزه هنری استان سمنان از آثار ارائه شده در نمایشگاه گروهی تصویرسازی «نار سرخ» که به مناسبت اربعین حسینی برگزار شده بود بازدید کرد.