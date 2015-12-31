مدیرکل پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی به خبرنگار مهر گفت: بر اساس تحلیل آخرین داده های هواشناسی در روز پنجشنبه بارش پراکنده در مناطق جنوبی و همچنین شمال غرب و سواحل غربی خزر انتظار می رود.

احد وظیفه افزود: وزش باد شدید در برخی مناطق شمال غرب کشور نیز در این روز پیش بینی می شود.

به گفته وی روز جمعه با فعالیت سامانه بارشی دیگری از نوار غربی کشور بر میزان بارش باران و برف در این ناحیه افزوده شده تا انتهای روز نیمه غربی کشور و به صورت پراکنده مناطق مرکزی و در انتهای روز مناطق شرق کشور را فراخواهد گرفت. شدت بارش در این روز در جنوب غرب و غرب کشور است.

وظیفه یادآور شد: روز شنبه از شدت بارش در شمال غرب کشور کاسته می شود و بارش پراکنده باران و برف در این مناطق پیش بینی می شود. در مناطق جنوبی کشور بارندگی از شدت قابل ملاحظه ای برخوردار خواهد بود. در سواحل شمالی کشور و ارتفاعات البرز بارش برف و باران پیش بینی می شود. با حرکت این سیستم به سمت شرق، در منطقه شرق کشور نیز بارش باران و در ارتفاعات بارش برف خ می دهد.

بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی هوای تهران امروز صاف تا کمی ابری پیش بینی شده و بعد از ظهر فردا همراه با بارش باران و برف و در پاره ای نقاط مه آلود خواهد بود.

کمترین و بیشترین دمای تهران نیز 4 و 11 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.