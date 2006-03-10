به گزارش خبرگزاري "مهر"، در ادامه برگزاري مراسم بزرگداشت برگزيدگان جشنواره فيلم فجر در موزه سينما، فيلم سينمايي "چند مي‌گيري گريه كني" به كارگرداني شاهد احمدلو و تهيه‌كنندگي آقايان علي و حسن توكل‌نيا با حضور هنرمندان و سينماگران كشور از جمله محمد بزرگ‌نيا، ابوالفضل پورعرب، فرج حيدري، پروين صفري، الناز شاكردوست، امير اسماعيلي و عوامل اصلي اين فيلم مورد تقدير قرار گرفت.

در اين برنامه پس از قرائت بيانيه موزه سينما توسط مدير عامل موزه، لوح تقدير و تنديس موزه توسط استاد عزت الله انتظامي و مهندس مهدي سليمي به آقايان علي و حسن توكل نيا اهدا شد.

مهندس سليمي در اين مراسم با اشاره به اهداف موزه سينما در برگزاري اين بزرگداشت گفت: "... موزه سينماي ايران لوح تقدير و سپاس خود را كه نسخه اي از آن بر ديوار تاريخ موزه خواهد نشست، به برادران توكل نيا تهيه كنندگان فيلم تقديم مي كند. اما گفته اي را ناگفته گذاشته ايم ... باورمان نمي شود فيلمي را به ستايش بنشينيم كه يكي از بازيگران بزرگ آن در ميان ما نيست. هر چند موزه سينما تصوير پُرتبسم منوچهر نوذري را بر ديوارهايش مي آويزد تا نام او همراه تاريخ حركت كند و به فرداهايي كه ما هم نيستيم برسد."