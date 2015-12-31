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۱۰ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۰۶

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی لرستان:

محموله‌های قاچاق در لرستان به مقصد نرسیدند

محموله‌های قاچاق در لرستان به مقصد نرسیدند

خرم آباد - جانشین فرماندهی نیروی انتظامی لرستان از توقیف دو محموله قاچاق در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی احمدی تبار ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران از کشف ۶۳ تن و ۶۰۰ كیلو گرم برنج قاچاق به ارزش سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در شهرستان های دلفان و خرم آباد خبر داد.

وی گفت: مأموران ایست بازرسی «گشور» دلفان حین کنترل خودروهای عبوری به دو دستگاه تریلی اسکانیا که از استان های جنوبی به شرق کشور بارگیری شده بودند مشکوک و آنها را توقیف كردند.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی لرستان افزود: با دستگیری دو متهم در بازرسی از دو تریلی  ۴۸ تن برنج خارجی قاچاق فاقد مدارک گمرکی کشف و ضبط شد.

سرهنگ احمدی تبار اظهار داشت: در عملیاتی دیگر ماموران پلیس آگاهی استان با توقیف دو دستگاه كامیون و دستگیری دو قاچاقچی  ۱۵ تن و ۶۰۰ كیلو گرم برنج قاچاق كشف كردند.

وی ارزش محموله های مكشوفه را سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال اعلام كرد و گفت: در این خصوص چهار متخلف دستگیر شده است.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی لرستان همچنین از توقیف خودرو پژو پارس حامل ۸۱۰ دستگاه انواع گوشی تلفن همراه قاچاق به ارزش دو میلیارد و ۵۰۰ ملیون ریال در شهرستان خرم آباد، خبر داد.

سرهنگ احمدی تبار گفت: ماموران پلیس راه استان حین كنترل خودرو های عبوری در محور آزاد راه پل زال- خرم آباد به یک دستگاه پژو پارس حامل بار قاچاق مشكوک و آن را توقیف كردند.

وی افزود: در بازرسی از پژو پارس ۸۱۰ دستگاه انواع گوشی تلفن همراه قاچاق فاقد مجوز گمركی کشف شد.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی لرستان ارزش گوشی های مکشوفه را دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام و خاطر نشان كرد: در این خصوص یک قاچاقچی نیز دستگیر شده است.

کد مطلب 3013726

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