به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی احمدی تبار ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران از کشف ۶۳ تن و ۶۰۰ كیلو گرم برنج قاچاق به ارزش سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در شهرستان های دلفان و خرم آباد خبر داد.

وی گفت: مأموران ایست بازرسی «گشور» دلفان حین کنترل خودروهای عبوری به دو دستگاه تریلی اسکانیا که از استان های جنوبی به شرق کشور بارگیری شده بودند مشکوک و آنها را توقیف كردند.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی لرستان افزود: با دستگیری دو متهم در بازرسی از دو تریلی ۴۸ تن برنج خارجی قاچاق فاقد مدارک گمرکی کشف و ضبط شد.

سرهنگ احمدی تبار اظهار داشت: در عملیاتی دیگر ماموران پلیس آگاهی استان با توقیف دو دستگاه كامیون و دستگیری دو قاچاقچی ۱۵ تن و ۶۰۰ كیلو گرم برنج قاچاق كشف كردند.

وی ارزش محموله های مكشوفه را سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال اعلام كرد و گفت: در این خصوص چهار متخلف دستگیر شده است.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی لرستان همچنین از توقیف خودرو پژو پارس حامل ۸۱۰ دستگاه انواع گوشی تلفن همراه قاچاق به ارزش دو میلیارد و ۵۰۰ ملیون ریال در شهرستان خرم آباد، خبر داد.

سرهنگ احمدی تبار گفت: ماموران پلیس راه استان حین كنترل خودرو های عبوری در محور آزاد راه پل زال- خرم آباد به یک دستگاه پژو پارس حامل بار قاچاق مشكوک و آن را توقیف كردند.

وی افزود: در بازرسی از پژو پارس ۸۱۰ دستگاه انواع گوشی تلفن همراه قاچاق فاقد مجوز گمركی کشف شد.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی لرستان ارزش گوشی های مکشوفه را دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام و خاطر نشان كرد: در این خصوص یک قاچاقچی نیز دستگیر شده است.