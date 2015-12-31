مروری بر ناگفته های کاخ سفید در یک کتاب

​به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشر نوبل و بارنز، کیت اندرسون نویسنده کتاب تلاش کرده در این کتاب از زندگی افرادی که در کاخ سفید زندگی کرده اند جزئیاتی را با مخاطب در میان بگذارد که تا امروز کمتر در آثار مکتوب به آن پرداخته شده است.

اندرسون در این کتاب پیش از هر چیز از معماری و اتاق های موجود در کاخ سفید صحبت کرده است. او که فصلی را به این موضوع اختصاص داده درباره کاخ سفید می نویسد: این عمارت ۱۳۲ اتاق دارد و این اتاق ها در ۶ طبقه این کاخ پخش شده اند. در میان این اتاق ها ۳۵ حمام دیده می شود و ۳۸ شومینه نیز در سالن های پذیرایی و اتاق های نشیمن آن وجود دارد. کاخ سفید ۳ آسانسور دارد و البته هشت مسیر راه پله مجزا نیز بین طبقات مختلف آن تعبیه شده که مسیر ارتباطی طبقات و بخش های مختلف را مشخص می کند و دسترسی های خاصی را نیز مشخص می کند.

نویسنده کتاب «اقامت: جهان خصوصی کاخ سفید» در بخش دیگری از این کتاب از آشپزخانه وسیع این کاخ صحبت کرده که محل تهیه غذا و خوراک میهمانی ها و غذای مورد نیاز برای افرادی است که در طول شبانه روز در این کاخ به فعالیت مشغولند.

ارتباطات خانوادگی، ریشه های فامیلی بین کارمندان و مرور برخی از اتفاقات خصوصی میان اعضای کاخ سفید از دیگر بخش های تازه ترین کتاب کیت اندرسون است که مطالعه آن می تواند بخشی از واقعیت های زندگی ساکنان کاخ سفید را برای مخاطب مشخص کند. اتفاقی نظیر آنچه برای بیل کیلینتون اتفاق افتاد و آن استیضاح و مشکلات حقوقی را برایش به همراه آورد.

در فصلی از این کتاب علاوه بر مرور تاریخچه کاخ سفید و اتفاقات رخ داده در آن اندرسون تلاش کرده تا با برخی از شخصیت هایی که در کاخ سفید زندگی کردند و یا به آنجا رفت و آمد داشتند گفت و گو کند که بخش هایی از این گفت و گوها را در این کتاب می خوانید.

کتاب «اقامت: جهان خصوصی کاخ سفید» به قلم کیت اندرسون قرار است به زودی با همکاری نشر هارپر کالینز منتشر و روانه بازار کتاب شود. این کتاب در ۳۳۶ صفحه و در سومین ماه از سال ۲۰۱۶ روانه کتابفروشی ها خواهد شد.