۱۰ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۱۱

وزیر بهداشت با نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین دیدار کرد

قزوین- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه قزوین دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی ظهر پنجشنبه در دیدار وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن ابراز خرسندی از این دیدار اظهار کرد: امیدواریم با حضور شما بخشی از مشکلات استان قزوین در حوزه بهداشت و درمان برطرف شود.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در بین مسئولان استان قزوین وحدت و انسجام بسیار خوبی وجود دارد و این مهم ظرفیت بسیار خوبی را برای برطرف کردن مشکلات استان فراهم کرده و باید از این ظرفیت به خوبی استفاده شود.

امام‌جمعه قزوین با بیان این‌که از وزیر بهداشت تقاضا داریم کمبود امکانات و تخت‌های بیمارستان برای پذیرش بیماران را مورد توجه قرار دهند، افزود: با توجه به نیروی انسانی بسیار خوب و فعال، قزوین می‌تواند در یکی از حوزه‌های تخصصی پایلوت قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه با بیان این‌که کسانی که گره‌ای از مشکلات مردم باز می‌کنند، اقامه کنندگان واقعی نماز هستند، افزود: وزیر بهداشت حقیقتاً در این امر تلاش کرده و باید قدردان زحمات ایشان باشیم.

