حضور تیم بانوان تیراندازی همدان در لیگ دسته یک کشور

علیرضا شمسیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور تیم تیراندازی بانوان همدان در لیگ دسته یک کشور اظهار داشت: تیم استان متشکل از ۱۲ بانوی تیرانداز در دو اسلحه تفنگ بادی و تپانچه در این مسابقات شرکت میکند.
وی افزود: این رقابتها با حضور ۸ تیم از استانهای ارومیه، قم، اهواز، شیراز، تهران و همدان پیگیری میشود.
رئیس هیئت تیراندازی استان همدان با اشاره به اسامی تیم همدان گفت: در قسمت بخش تفنگ بادی سمانه چایانی، فاطمه پاکطینت، منیره جمور، سمانه صنایعی، حدیثه رشیدی و فاطمه چهاردولی بانوان تیم همدان را تشکیل میدهند.
شمسیپور عنوان کرد: همچنین رضوان عسگری، مینا بارانی، مینا قربانی، سمیه فتحیان، غزاله زراعتچی و منیژه کاظمی نیز بانوان اعزامی در بخش تپانچه هستند.
وی درباره تعداد ورزشکاران بیمهشده بیان کرد: تعداد ۲۵۰ نفر بهطور سازمانیافته و دارای بیمه ورزشی در استان همدان در رشته تیراندازی فعالیت میکنند.
رئیس هیئت تیراندازی استان همدان یادآور شد: همچنین در حال حاضر شهرستانهای کبودرآهنگ، بهار، ملایر و نهاوند از هیئتهای فعال تیراندازی استان همدان هستند.
شمسیپور با اشاره به پتانسیل تیراندازان همدان گفت: همدان در این رشته از استعدادهای درخشانی برخوردار است که باید با پشتوانه سازی تیراندازان خوبی را در سطح ملی و جهانی معرفی کنیم.
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