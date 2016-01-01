پیشکسوتی هنرمندان نباید مساوی با بازنشستگی آنها باشد

محمدسعید شریفیان آهنگساز پیشکسوت در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: با توجه به شرایط ویژه سه سال اخیر که ارکستر سمفونیک تعطیل بود و از سوی دیگر به واسطه اینکه من تنها کار ارکسترال انجام نمی دهم و تلاش می کنم که به انواع بافت های موسیقی توجه بیشتری داشته باشم از این رو طی دو سال اخیر با گروهی از جوانان که بیشتر آنها از شاگردان خودم نیز بوده اند مجموعه های موسیقایی را ترتیب داده ام که بخشی از آنها مربوط به آثار قبل و گذشته و بخشی دیگر قطعات تازه نوشته شده ای هستند که منجر به اجرای چند کنسرت در تالار وحدت، رودكی و ارسباران شد.

شریفیان افزود: البته دو آلبوم موسیقی بی کلام نیز به نام های «کوه ها، رودها و بی کرانگی» و «به زمین و آفتاب» در این مدت روانه بازار نشر موسیقی کرده ام که کار اول اثری اركسترال و ۵۵ دقیقه ای برای ارکستر سمفونیک و اثر دوم مجموعه ای از قطعات آنسامبل بود كه با همکاری همین گروه های جوان اجرا شد و شامل قطعاتی برای كوارتت زهی، پیانو ،فلوت و کارهای ترکیبی فلوت پیانو، کلارینت پیانو هستند.

خالق سمفونی «خسوف» با اشاره به فعالیت های دیگر خود به تالیف کتاب «مجموعه قطعاتی برای پیانو» و همچنین نگارش قطعه ای برای آزمون ورودی دوره كارشناسی ارشد برای فلوتیست های دانشگاه هنر در قالب یک «سونات فلوت» اشاره کرد و گفت: این قطعه به دلیل اینکه بسیار سخت بود هم اکنون به عنوان آزمون خروجی این رشته در این دانشگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

این آهنگساز درباره قطعه هایی که قرار بود در تازه ترین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران اجرا شود، بیان کرد: اوایل ورود من به ایران ارکستر سمفونیک محدود آن زمان بیشتر در قامت سرودهای انقلابی عمل می کرد، تا اینکه به فکر افتادم روی موسیقی مقامی خودمان قطعات ۴ و ۵ دقیقه ای برای ارکستر سمفونیک بنویسم كه با کمک مرحوم فریدون ناصری مجموعه ای از این آثار به دفعات به اجرا در آمدند و تاثیر بسزایی روی مسئولان هنری وقت از حیث حمایت های معنوی بیشتر از موسیقی سمفونیک ملی و همچنین تزریق بودجه و نزدیک شدن آن به استانداردها شد.

شریفیان گفت: برنامه دیروز و امروز در تالار وحدت نیز جزیی از همین مجموعه آثار بودند که قرار بود در صورت اجرا چهار قطعه گرگانی ام در کنار سمفونی شماره ۷ بتهوون و بخش دیگر که اجرای سولوی ویلن سل توسط «پیتر باران» نوازنده شهیر کشور روسیه است و به رهبری رهبر ارکستر ترکیه «ارول اردینچ» اجرا شود که متاسفانه بنا به دلایلی اجرای کل برنامه ارکستر سمفونیک تهران لغو شد.

وی با اشاره به حضورش در موسسه پیشکسوتان هنر تصریح کرد: بنده یک سال است که ۶۰ ساله شده ام و به عضویت این موسسه درآمده ام و از نزدیک با آن در ارتباطم.

شریفیان با اشاره به نمونه های چنین فعالیت هایی در خارج از کشور تصریح کرد: شاید در خارج از ایران و به ویژه در کشورهای شمال اروپا تسهیلاتی را روی مسائلی از قبیل تخفیفاتی جهت خرید کتاب، سفر، اقامت در شهرها و کشور های دیگر، در رستوران ها قائل شوند ولی موسسه ای به این شکل که همه ابعاد زندگی یک هنرمند را در حد توان خود تحت پوشش قرار دهد وجود ندارد. البته نا گفته نماند هرجایی شرایط خود را دارد، به عنوان مثال در انگلستان که تمام مسائل مربوط به بهداشت و درمان رایگان است دیگر بیمه افراد بدین گونه معنایی نخواهد داشت.

این آهنگساز پیشکسوت با اشاره به شرایط نابسامان هنرمندان موسیقی نواحی و مقامی گفت: جشنواره های مقامی برای این هنرمندان شهرستانی بسیار با اهمیت بود كه شاید تنها دلخوشی آنها به حساب می آمد. این رویدادها هم می توانست بر معیشت و هم روحیه آنان اثرگذار باشد که متاسفانه فعلا خبری از این جشنواره ها هم نیست. اما می توان با بها دادن به موسساتی همچون موسسه هنرمندان پیشکسوت و در اختیار قرار دادن ساختمانی هرچند کوچک و ابتدایی جایگاهی برای ایجاد و عرضه هنر هنرمندان با سابقه کشور ارائه کرد که فضای رسمی و دولتی بر روح آن حاکم نباشد.

شریفیان در پایان با یادآوری اینکه پیشکسوتی مساوی با بازنشستگی نیست، گفت: اتفاقا هنرمند پیشکسوت در اوج بلوغ فکری و هنری خود در این سنین قرار دارد و البته موسسه هنرمندان پیشکسوت نیز فقط جایی برای خاطره بازی نیست و این توان به شرط حمایت های بیشتر دولت از آن وجود دارد که کارهای به روز هنری و كمك در راستای اشاعه نشاط فرهنگی در جامعه با حضور هنرمندان پیشکسوت را نیز در آن شاهد باشیم.