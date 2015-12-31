همسر مباشر اداره تحقیقات فدرال پاکستان و ۱۰ زن دیگر داعشی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اکسپرس نیوز»، «فرحانه» همسر «جاوید مهر» مباشر تحقیقات فدرال پاکستان همراه ۱۰ زن دیگر برای عضویت در گروه تروریستی تکفیری داعش روانه عراق و سوریه شدند.

نهادهای امنیتی در شهر لاهور به شهرک «وحدت کالونی» حمله بردند و معلوم شد «فرحانه جاوید» همسر مباشر اداره تحقیقات فدرال پاکستان از ماهها با گروه تروریستی داعش در ارتباط بودند.

«فرحانه» با ۱۰ زن دیگر در حالی برای عضویت در گروه تروریستی داعش روانه عراق و سوریه شدند که «قاضی خلیل الله» سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز اعلام کرد در پاکستان گروه تروریستی داعش وجود ندارد و نمی توان وجود این گروه تروریستی را در پاکستان تحمل کرد.

«مهر جاید» که اطلاعات نهادهای امنیتی را دزدی می کرد و در اختیار داعش قرار می داد در اوایل ماه سپتامبر سال جاری توسط نیروهای امنیتی دستگیر و زندانی شد.

لازم به ذکر است در عملیات نیروهای امنیتی در شهر «سیالکوت» پاکستان ۸ نفر از اعضای وابسته به داعش دستگیر شدند و «رانا ثنا الله» وزیر دادگستری ایالت پنجاب نیز وجود گروه تروریستی داعش را در ایالت پنجاب تایید کرد.