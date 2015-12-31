به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی محمدمهدیان نسب ظهر پنجشنبه در هشتمین جشنواره جوان سرباز بابیان اینکه هرساله نیروی انتظامی برنامه تجلیل سربازی را انجام میدهد، اظهار داشت: جشنواره سرباز جوان با پیروی از منش حضرت علیاکبر(ع) برگزار میشود.
وی در ادامه سخنان خود با اعلام اینکه ۷۵۰۰ شهید سرباز در دوران دفاع مقدس تقدیم کشور شد، افزود: سربازان در مقابله با معاندین و برهم زنندگان نظم اجتماعی میایستند.
فرمانده انتظامی استان همدان با تأکید بر اینکه سربازان از نقطه صفر مرزی تا داخل کشور پاسدار کشور هستند، گفت: مهمترین نقش سربازان در شکوفایی اقتصاد مقاومتی و اجتماع است.
سردار مهدیان نسب بابیان اینکه سرباز شادابترین زمان زندگی خود را در سربازی سپری میکند، گفت: عبادتی بالاتر از سربازی نیست و چشمی که درراه خدا نگهبانی بدهد در نزد خدا عزیزترین است.
وی بابیان اینکه سربازان حافظان نظم و امنیت هستند، بیان کرد: سربازان در ایثار و فداکاری و اسوه و نمونه بودن دارای کارکرد مثبت اجتماعی هستند.
سربازان باید داری بینش سیاسی باشند
فرمانده انتظامی استان همدان بابیان اینکه سربازان باید داری بینش سیاسی باشند، عنوان داشت: بینش سیاسی و بصیرت سربازان در سال ۱۳۸۸ موجب شد تا جانانه در مقابل ایادی استکبار جهانی و فتنه بایستند و با دشمن مقابله کنند.
سردار مهدیان نسب بیان داشت: ایثارگریهای سربازان ستودنی است و سربازان ولایت مدار با رشادت و شجاعت در برابر دشمن ایستادند.
وی بابیان این موضوع که وظیفهشناسی در سربازان امر مقدسی است، افزود: امربهمعروف و نهی از منکر و خلاقیت و نوآوری در بین سربازان زیاد بوده است.
وی با اشاره به اینکه سربازان در عرصههای اقتصاد مقاومتی خود را نشان داده اند، گفت: سربازان در رشتههای ورزشی فعالند و از سویی سربازان در ارتقا توان حفاظتی و حفاظت از اماکن و تأسیسات تلاش میکنند.
فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به حوادث انقلاب افزود: سربازان نخستین کسانی بودند که در انقلاب اسلحه خود را بر زمین گذاشتند و به مردم انقلابی پیوستند.
سردار مهدیان نسب سربازان را حافظ تمامیت ارضی کشور دانست و اظهار داشت: چنانچه انضباط معنوی در بین سربازان درست شود انضباط ظاهری نیز درست میشود که انضباط زمینه ایجاد اقتدار است.
وی با تأکید بر اینکه سربازان در تأمین نظم اجتماعی و شکلگیری و تقویت انضباط اجتماعی مهمترین عامل هستند، گفت: سرباز دارای بینش عمیق و هوشمندانه بوده و اولویت برتر در حوزه سربازی توسعه بصیرت دینی و ولایت مداری و ایجاد فضای معنوی با مدیریت جهادی است.
فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره حماسه ۹ دی، بیان داشت: حماسه ۹ دی ماندنی شد و مردم به میدان آمدند و از مقام ولایت دفاع کردند.
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