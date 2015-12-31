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۱۰ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۲۳

فرمانده انتظامی استان همدان:

سربازان در تقویت انضباط اجتماعی مهم‌ترین عامل هستند

سربازان در تقویت انضباط اجتماعی مهم‌ترین عامل هستند

همدان- فرمانده انتظامی استان همدان گفت: سربازان در تقویت انضباط اجتماعی مهم‌ترین عامل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی محمدمهدیان نسب ظهر پنجشنبه در هشتمین جشنواره جوان سرباز بابیان اینکه هرساله نیروی انتظامی برنامه تجلیل سربازی را انجام می‌دهد، اظهار داشت: جشنواره سرباز جوان با پیروی از منش حضرت علی‌اکبر(ع) برگزار می‌شود.

وی در ادامه سخنان خود با اعلام اینکه ۷۵۰۰ شهید سرباز در دوران دفاع مقدس تقدیم کشور شد، افزود: سربازان در مقابله با معاندین و برهم زنندگان نظم اجتماعی می‌ایستند.

فرمانده انتظامی استان همدان با تأکید بر اینکه سربازان از نقطه صفر مرزی تا داخل کشور پاسدار کشور هستند، گفت: مهم‌ترین نقش سربازان در شکوفایی اقتصاد مقاومتی و اجتماع است.

سردار مهدیان نسب بابیان اینکه سرباز شاداب‌ترین زمان زندگی خود را در سربازی سپری می‌کند، گفت: عبادتی بالاتر از سربازی نیست و چشمی که درراه خدا نگهبانی بدهد در نزد خدا عزیزترین است.

وی بابیان اینکه سربازان حافظان نظم و امنیت هستند، بیان کرد: سربازان در ایثار و فداکاری و اسوه و نمونه بودن دارای کارکرد مثبت اجتماعی هستند.

سربازان باید داری بینش سیاسی باشند

فرمانده انتظامی استان همدان بابیان اینکه سربازان باید داری بینش سیاسی باشند، عنوان داشت: بینش سیاسی و بصیرت سربازان در سال ۱۳۸۸ موجب شد تا جانانه در مقابل ایادی استکبار جهانی و فتنه بایستند و با دشمن مقابله کنند.

سردار مهدیان نسب بیان داشت: ایثارگری‌های سربازان ستودنی است و سربازان ولایت مدار با رشادت و شجاعت در برابر دشمن ایستادند.

وی بابیان این موضوع که وظیفه‌شناسی در سربازان امر مقدسی است، افزود: امربه‌معروف و نهی از منکر و خلاقیت و نوآوری در بین سربازان زیاد بوده است.

وی با اشاره به اینکه سربازان در عرصه‌های اقتصاد مقاومتی خود را نشان داده اند، گفت: سربازان در رشته‌های ورزشی فعالند و از سویی سربازان در ارتقا توان حفاظتی و حفاظت از اماکن و تأسیسات تلاش می‌کنند.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به حوادث انقلاب افزود: سربازان نخستین کسانی بودند که در انقلاب اسلحه‌ خود را بر زمین گذاشتند و به مردم انقلابی پیوستند.

سردار مهدیان نسب سربازان را حافظ تمامیت ارضی کشور دانست و اظهار داشت: چنانچه انضباط معنوی در بین سربازان درست شود انضباط ظاهری نیز درست می‌شود که انضباط زمینه ایجاد اقتدار است.

وی با تأکید بر اینکه سربازان در تأمین نظم اجتماعی و شکل‌گیری و تقویت انضباط اجتماعی مهم‌ترین عامل هستند، گفت: سرباز دارای بینش عمیق و هوشمندانه بوده و اولویت برتر در حوزه سربازی توسعه بصیرت دینی و ولایت مداری و ایجاد فضای معنوی با مدیریت جهادی است.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره حماسه ۹ دی، بیان داشت: حماسه ۹ دی ماندنی شد و مردم به میدان آمدند و از مقام ولایت دفاع کردند.

کد مطلب 3013771

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