به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشر آمازون، داستان «ستاره صبح» که به دنبال داستان «طلوع سرخ» و «پسر طلایی» به بازار می‌آید در حقیقت ادامه‌ای بر داستان‌های گذشته است که به زودی به قلم پیرس براون منتشر می‌شود.

براون در این داستان برای دومین بار پسر طلایی را به صحنه داستان آورده و ماجرای او با اربابان طلا را از سر گرفته است. در این داستان پسر طلایی این بار دست به شورش می‌زند و برای به نتیجه رسیدن از مردم شهرهای مختلف کمک می‌گیرد. او برای به دست آوردن مردمی که همواره از ترس اربابان طلا در ترس و وحشت زندگی کرده‌اند تلاش بسیاری می‌کند تا بتواند حق خواهی را در آنها زنده کند.

نویسنده «ستاره صبح» این بار ماجراجویی‌ها و تصویرسازی‌های اکشن و پربرخوردی را در بخش‌های مختلف داستانش روایت می‌ند. داستان‌هایی که به گفته منتقدان قطعا همچون دو داستان گذشته مخاطبان بسیاری را به خود جلب می‌کند.

براون در این داستان با خلق شخصیت‌های اسطوره‌ای و تاریخی تلاش کرده حماسه‌هایی جذاب بین نیروهای خیر و شر برقرار کند حماسه‌ای که اگر چه به پیروزی نیروهای خیر منتهی می‌شود اما آنقدر ماجرا و داستان هیجان انگیز در دل خود دارد که هر مخاطبی را برای خوانش کتاب میخ کوب می‌کند.

به گفته منتقدان سه گانه «طلوع سرخ» از جمله داستان‌های علمی تخیلی در سال‌های اخیر است که موفق شده به یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌ها در حوزه داستان‌های علمی تخیلی تبدیل شود.

این کتاب قرار است در ۵۴۴ صفحه با همکاری نشر دل ری روز نهم فوریه ۲۰۱۶ منتشر و به زبان انگلیسی راهی کتاب فروشی‌های سراسر آمریکا و اروپا شود.