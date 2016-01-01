مقابله با گروههای تروریستی راه حلی جز وحدت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید مرتضی کشمیری نماینده آیت الله سیستانی در اروپا در مراسم جشن ولادت حضرت محمد (ص) و امام صادق (ع) که درمؤسسه امام علی (ع) لندن برگزار شد، به آخرین تحولات منطقه اشاره کرد و گفت: پیروزی رزمندگان عراقی و آزادسازی شهر الرمادی از لوث جریان تروریستی داعش، برگرفته از تمسک به نبی اکرم (ص) بوده است.

وی افزود: به امید خداوند آزادی شهر رمادی مقدمه‌ای برای آزادکردن همه سرزمینهای اشغالی عراق از دست تروریسم خواهد بود.

نماینده آیت الله سیستانی در اروپا خاطرنشان کرد: عراق در حالی دارای قومیت‌های مذهبی مختلف است که جنگ‌های اخیر مجاهدان با تروریسم نشان دهنده وحدت و یکپارچگی آنان در مقابله دشمنان به شمار می آید.



وی با اشاره به آیه ۷ سوره محمد (ص) یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ، افزود: دشمنان و برخی از افراد درحالی در داخل عراق درپی شعله ور کردن آتش فتنه و نفاق هستند که در میدان جنگ هیچ فرقی بین شیعه، سنی، کرد، عرب و ترکمن نیست و همه با شعار «الله اکبر» در پی زنده نگه داشتن عراق هستند.



کشمیری خواهان وحدت کشورهای اسلامی شد و تصریح کرد: جریان‌های تروریستی و تکفیری مانند غده سرطانی به جان کشورهای منطقه افتاده‌اند و هیچ راه حلی جز وحدت اسلامی در مقابله با آنان وجود ندارد.



وی تاکید کرد: ما باید به خوبی بدانیم که اگر حمایت و راهنمایی مراجع تقلید در نجف اشرف و دعای شبانه روزی آنان نبود، هیچ گاه به این پیروزی‌ها نمی رسیدیم.



نماینده آیت الله سیستانی در اروپا خواستار جهاد نفس و رعایت اصول اخلاقی شد و اظهار داشت: نیروهای امنیتی، بسیج مردمی، عشائر و رزمندگان عراقی خود را برای آزاد سازی کامل عراق از لوث تروریسم آماده کنند.

