برابر نفت به تساوی راضی نیستیم/ برای نیم فصل یک جای خالی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی عصر پنج‌شنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیم‌های صبای قم و نفت تهران در هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال که در دفتر باشگاه صبای قم برگزار شد، اظهار داشت: بدون شک این بازی پیش از تعطیلات یکی از مهم‌ترین بازی‌های ماست که می‌تواند سبب صعود تیم ما در جدول شود و نیاز مبرمی به کسب ۳ امتیاز این بازی داریم.

وی افزود: در این هفته تمرینات خوبی داشته‌ایم و تمام نفرات ما در این بازی در دسترس هستند ضمن این که نفت تیم بزرگی است و غیر از شکست به تراکتورسازی نتایج خوبی گرفته و این تیم بزرگ در بازی با تراکتور هم بازی خوبی داشت البته آن‌ها هم برای پیروزی انگیزه دارند اما ما در زمین خودمان بازی می‌کنیم و می‌خواهیم ۳ امتیاز دیگر کسب کنیم و با خیال آسوده راهی اردوی نیم فصل شویم.

سرمربی صبای قم گفت: مساوی ما را راضی نمی‌کند و به تساوی فکر نمی‌کنیم و با توجه به اینکه تیم‌های بالای جدول بازی‌های خود را می‌برند ما هم باید به فکر پیروزی در بازی‌های داخل و خارج خانه باشیم و تلاش ما این است که فردا با یک بازی خوب ۳ امتیاز را کسب کنیم.

دایی بیان داشت: با چند بازیکن صحبت کرده‌ایم که بتوانیم آن‌ها را جذب کنیم و تیم ما از هماهنگی خوبی برخوردار است و در یکی دو پست که مورد نیاز است بازیکن می‌گیریم و هم با بازیکنان خارجی صحبت کرده‌ایم که قرار است در اردوی کیش آن‌ها را تست کنیم.

وی عنوان کرد: در لیست بزرگسالان ما فقط یک جای خالی وجود دارد. تیم ما دارای ترکیب و هماهنگی خوبی است و نیازی نیست که تغییرات چندانی در تیم ایجاد کنیم.

سرمربی صبا تصریح کرد: کسی از لیست صبا خارج نمی‌شود و همه نفرات ما زحمت کشیده‌اند و به همه آن‌ها اعتقاد دارم و بازیکنان ما می‌توانند در مواقع خاص به ما کمک کنند.