تدوین بسته پیشنهادی گردشگری برای پساتحریم

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر ظهر امروز در نشست شورای اداری استان اظهار داشت: با بررسی وضعیت موجود و گذشته کشور در حوزه گردشگری و توجه به زیرساخت‌های لازم در این حوزه، بسته پساتحریم با یک هزار و ۵۰۰ پروژه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تدوین و در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه این بسته گردشگری ۹۷۰ هزار میلیارد ریال ارزش سرمایه‌گذاری دارد افزود: امیدواریم فعالیت ها به گونه ای باشد که گردشگری موتور محرکه اقتصاد کشور و موجب خروج کشور از رکود شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور یکی فعالیت های این سازمان در حوزه گردشگری را رصد اظهارنظرها و مصاحبه های گردشگران پس از بازگشت به کشورشان برشمرد و اظهار کرد: برای بررسی میزان رضایت مندی و تاثیرپذیری آنان از فرهنگ ایران این کار را انجام می‌دهیم تا از نحوه خدمات و برنامه های خود در این حوزه آگاه شویم.

توسعه گردشگری در راستای ترویج فرهنگ و پیام انقلاب

وی افزود: بر این اساس بیش از ۹۸ درصد این گردشگران در گفتگو با رسانه های خود، ایران را کشوری توسعه یافته با مردمی بافرهنگ و میهمان نواز عنوان و اعلام کرده اند که ذهنیت غلطی که رسانه های غربی، امپریالیسمی و صهیونیستی از ایران ساخته اند در آنان فرو ریخته است.

سلطانی فر ادامه داد: یکی از مهمترین ساز و کارهای ترویج فرهنگ و پیام انقلاب، توسعه گردشگری و جذب گردشگر خارجی است که باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه برنامه‌های خوبی برای رشد گردشگری و جذب گردشگران به کشور در دستور کار قرار گرفته است، عنوان کرد: طی دو ماه گذشته با چهار وزیر گردشگری اروپایی ملاقات ‌هایی انجام شده و آن ها نیز برای فعالیت در این زمینه در کشور ایران اعلام آمادگی کرده‌ اند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به تاثیرات اقتصادی و فرهنگی ناشی از ورود گردشگران به ایران افزود: از ورود هر ۱۰ گردشگر به کشور یک شغل ایجاد می ‌شود و بین ۹ تا ۱۱ درصد از اشتغال موثر همه کشورهای دنیا به فعالیت در حوزه گردشگری اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه ۸ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص از محل گردشگری در کشورها تامین می‌ شود، گفت: امیدواریم با جاذبه‌ های کم ‌نظیر و بی‌ نظیری که در کشور در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی داریم، طی دو برنامه ششم توسعه و سند چشم ‌انداز ایران به اهداف مورد نظر برسیم.

سلطانی فر با بیان اینکه ایران در دو سال گذشته در زمینه جذب گردشگر، سه برابر میانگین جهانی رشد داشته است ادامه داد: میانگین رشد گردشگر در جهان ۴.۶ درصد است اما در دو سال گذشته شاهد رشد ۱۲ درصدی جذب گردشگر در ایران بوده ایم.

بافت تاریخی یزد در یونسکو ثبت تاریخی می شود

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور هم در این نشست با اشاره به اینکه سه قنات یزد ثبت جهانی می‌شود از ارسال پرونده ثبت جهانی بافت تاریخی یزد به یونسکو تا ۲۵ دی خبر داد.

محمدحسن طالبیان با بیان اینکه سه پرونده در دولت تدبیر و امید برای کارهای فرهنگی، جهانی و حفاظت از میراث فرهنگی حاضر شده است اظهار داشت: پرونده شهر تاریخی یزد، منظر باستان‌شناسی ساسانی فارس و پرونده ارس باران برای ثبت جهانی یونسکو در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: پرونده یزد در اولویت قرار دارد و اولین پرونده شهر تاریخی است که برای ثبت جهانی در کشور به یونسکو ارسال می ‌شود که پیچیدگی های خاص خود را دارد و کار دشواری است.

این مسئول با بیان اینکه پروسه ثبت جهانی یزد در یونسکو تا سال ۲۰۱۷ میلادی طول خواهد کشید تصریح کرد: تا آن زمان ارزیابی و کمیته‌ های مختلفی برگزار می‌ شود و همه دستگاه ها وظایف خاصی دارند تا این امر تحقق یابد.

وی افزود: در این مدت نیز برای سال جدید میلادی پرونده سه قنات از استان یزد برای ثبت جهانی در یونسکو ارسال خواهد شد که قنات‌های اشکذر، حسن آباد و دهنو در مسیر ثبت جهانی قرار دارند.

همه دستگاه ها برای خدمات گردشگری تلاش کنند

استاندار یزد هم در این نشست با بیان اینکه هرگردشگری که به استان می آید تاثیرات اقتصادی زیادی بر استان دارد گفت: همه دستگاه ها باید برای توسعه خدمات گردشگری تلاش کنند.

سیدمحمدمیرمحمدی اظهار کرد: با توجه به ویژگی های استان یزد، این استان از ظرفیت خوبی در حوزه گردشگری برخوردار است که در سطح جهان بین گردشگران مطرح و زبانزد است.

وی ادامه داد: دیدنی‌های این استان متنوع است و خوشبختانه در این دو سال اخیر فعالیت های خوبی در این حوزه شکل گرفته است.

استاندار یزد عنوان کرد: البته هنوز ظرفیت های نهفته و پنهانی در این حوزه هستند که باید با برنامه ریزی و شناخت درست از این ظرفیت ها نیز استفاده کرد.

وی بیان داشت: بسیاری از موارد در استان داریم که باید نسبت به بازسازی و احیای آن اقدام کرد و فرصتی برای جذب گردشگران فراهم ساخت.

میرمحمدی از یزد به عنوان نخستین شهر زنده دنیا یاد کرد و گفت: یزد از جمله شهرهایی است که از قدمت تاریخی بالایی برخوردار است و پیشنه فرهنگی، تاریخی، سبک زندگی، معماری و فن‌آوری‌ های محکمی را دارد.

وی اضافه کرد: قنوات استان یزد یکی از جاذبه ‌هایی است که در استان یزد برای گردشگران بسیار جذاب و دیدنی است و با همراه کویر منحصر به فرد این استان، عامل مهمی برای حضور گردشگران در استان یزد به حساب‌ می ‌آید.

استاندار یزد ادامه داد: یکی دیگر از ویژگی ‌های گردشگری استان، گردشگری طبیعی است که از لحاظ تنوع زیستی، ساختمانی، کویر نوردی و بسیاری از ویژگی‌ های مختلف در تمام دنیا بی نظیر است.