پاکستان ۵۶ هزار نیروی کار به کره جنوبی فرستاده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، به علت وجود نیروی کار ارزان در پاکستان، این کشور شهروندان متقاضی کار را به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و دیگر کشورهای اروپایی و جنوب شرق آسیا می فرستد.

اداره کارمندان خارج از کشور پاکستان اعلام کرد: پاکستان از سال ۲۰۰۸ تاکنون حدود ۵۶ هزار نیروی کار به کره جنوبی فرستاده است و روند اعزام نیروی کار به کشورهای دوست ادامه خواهد داشت.

این اداره افزود: کره جنوبی ششمین کشوری است که جمعیت زیادی از نیروی کار پاکستان را در خود جای داده است و این نیروی کار حقوق خوبی هم دریافت می کند. تلاش می شود در سال آینده این تعداد افزایش یابد.

این اداره اعلام کرد: مقامات پاکستان به بخش منابع انسانی کره جنوبی تاکید کرده اند فرصت های مناسبی برای نیروی کار پاکستان در بخشهای تولید، شیلات، کشاورزی و ساخت و ساز فراهم آورد.