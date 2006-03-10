صبا باتري نشان داد شخصيت يك تيم بين المللي را دارد / خوشحالم كه اولين گلهاي بين المللي صبا باطري را زدم

علي دايي كاپيتان تيم فوتبال صبا باطري با بيان مطلب فوق درباره پيروزي در نخستين ديدار ليگ قهرمانان آسيا برابر الغرافه قطر به خبرنگار" مهر" افزود: با وجود اينكه اين ديدارنخستين تجربه بين المللي باشگاه صبا باطري در رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا بود، ولي تمام بازيكنان صبا باطري دراين ديدار بسيار با انگيزه و آماده ظاهرشدند و يك نتيجه روحيه بخش را به دست آورديم.

دايي درخصوص گلزني خود برابر تيم الغرافه افزود: خوشحالم كه صبا باتري با گلهاي من نخستين پيروزيهاي بين المللي خود را بدست آورد كه معتقدم اين گلها نتيجه تلاش تمام بازيكنان بود و من تنها تلاش سايربازيكنان را به ثمر رساندم.

كاپيتان صبا باتري تصريح كرد: صبا باتري با اين بازي ثابت كرد كه شخصيت يك تيم بين المللي دارد وبا تلفيقي از بازيكنان با تجربه وجوان كه رفاقت و دوستي در اختيارحرف اول را در اين تيم مي زند مي توانند درسطح آسيا نيز افتخارآفريني كند.

وي با بيان اينكه پيروزي درنخستين ديدار براي صبا باتري اهميت بسزايي داشت افزود: الغرافه تيم خوب و حرفه اي بود، ولي دوگلي كه ما در نيمه دوم به ثمر رسانديم، آنها را غافلگير كرد و باعث شد شيرازه تيمي آنها را ازهم بپاشد. البته ما نبايد در باد اين پيروزي بخوابيم، چرا كه در آينده حريفان قويتر و سخت تري در پيش داريم كه به اعتقاد من تيم الوحده سوريه با اين كه در نخستين ديدارخود با شكست خانگي روبرو شد، ولي همچنان رقيب اصلي ما براي صعود ازاين گروه بشمار مي رود. ما بايد تلاش كنيم تا در دوديدار خانگي آتي امتيازات لازم را براي صعود كسب كنيم.

وي درخصوص داوري اين ديدار گفت: با وجود اينكه داور اين ديدارعرب بود، ولي قضاوت منصفانه اي داشت و در اواخر اين ديداركه بازيكنان الغرافه بازي را به خشونت كشيده بودند تحت تاثير ميزبان قرارنگرفت و بيطرفانه قضاوت كرد.

كاپيتان تيم فوتبال صبا باطري درپايان گفت: باشگاه صباباتري از كادرمديريتي، فني و بازيكنان حرفه اي برخوردار است كه با وجود اينكه تنها دوسال است حضور اين تيم درليگ برتر مي گذرد، توانسته به افتخارات ارزشمندي درسطح فوتبال كشور دست يابد و تلاش مي كنيم تا در رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا افتخاري بين المللي را براي اين تيم كسب كنيم.