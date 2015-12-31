اشتغال پایدار با تقویت گردشگری در استان سمنان امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز که در راس هیئتی از صبح پنج شنبه برای حضور در نشست شورای اداری و همچنین افتتاح و بازدید از چند طرح به شهرستان دامغان سفر کرده بود در جمع مدیران دستگاه های اجرایی این شهرستان در محل تالار همایش های اداره بهزیستی اظهار داشت: باید به حوزه گردشگری به عنوان یک سرمایه ارزشمند و ماندگار بیش از گذشته توجه شود.

وی خاطرنشان کرد: در واگذاری امور اجرایی کشور به بخش خصوصی نباید تعلل صورت گیرد و بلکه باید بخش خصوصی را از خودمان بدانیم واز آنان حمایت کنیم.

کاهش درآمد دولت به یک سوم

نماینده عالی دولت در استان سمنان با تاکید بر اینکه بخش خصوصی بهترین نقش را در اجرای طرح ها و پروژه ها دارند، اضافه کرد: کارآفرینان یک ظرفیت و پتانسیل خوب در رشد و توسعه جامعه به حساب می آیند و باید از این ظرفیت حمایت کرد.

خباز بر ضرورت ارایه راهکار لازم برای کاهش تعطیلی کارخانجات و پروژه های عمرانی تاکید کرد و اظهار داشت: یکی از ماموریت های دولت، تفکر علمی و اقتصادی است.

وی با اشاره به کاهش قیمت جهانی نفت افزود: درآمد ارزی دولت با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت به یک سوم تقلیل پیدا کرده است و در گذشته دو میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت را به فروش می رساندیم ولی اکنون این رقم به ۸۰۰تا یک میلیون بشکه کاهش پیدا کرد.

مدیران دستگاه های اجرایی باید مجهز به اتاق فکر شوند

استاندار سمنان خاطرنشان کرد: همه کارها باید در مسیر طبیعی خود قرار گیرد و به خوبی از تمامی توان و ظرفیت های موجود در راه رشد و توسعه کشور در تمامی ابعاد استفاده کنیم.

خباز افزود: همه مدیران دستگاه های اجرایی باید مجهز به اتاق فکر شوند و این موضوع از ضروریات امروز جامعه ما به حساب می آید.

وی به بحث ایجاد و راه اندازی تعاونی های فراگیر در استان سمنان اشاره داشت و تصریح کرد: ایجاد و راه اندازی تعاونی های فراگیر بهترین راه رش وتدوسعه استان سمنان است.

اقتصاد استان سمنان قابلیت توسعه تا ۵ برابر را دارد

مقام عالی دولت در استان سمنان اضافه کرد: براساس سند چشم انداز توسعه اقتصاد استان از پنج درصد به ۲۵ درصد قابل افزایش خواهد بود.

خباز با اشاره به تقدیم ۱۱ شهید انقلاب و ۶۲۵ شهید دوران دفاع مقدس از شهرستان دامغان افزود: مردم در دفاع از دین و ارزش های اسلامی نقش مهم و اساسی داشتند.

وی با تاکید بر اینکه مدیران در ایران اسلامی هیچ شان و منزلتی جز خدمت به مردم ندارند و باید آن را یک فرصت برای خود بدانند، یادآور شد: حقوق شهروندی باید رعایت شود.

محور مواصلاتی شمال به جنوب برای کشور ارزش افزایی دارد

نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی نیز به اهمیت محور مواصلاتی شمال به جنوب پرداخت و اظهار داشت: این محور برای کشور ارزش افزایی خوبی به همراه دارد.

عبد الرحمان رستمیان تصریح کرد: اجرای طرح ها و پروژها باید برای مردم منفعت داشته باشد و باید به دنبال طرح ها و پروژه هایی برویم که دارای توجیه اقتصادی باشد و محور مواصلاتی شمال به جنوب یکی از طرح های مهم و تاثیر گذار در رشد و توسعه منطقه است.

وی با تاکید بر اینکه شهرستان دامغان بهترین ظرفیت و پتانسیل در حوزه گردشگری را دارد، اضافه کرد: مشارکت مردم در اجرای پروژه ها یکی از تکنیک های مدیریتی است که باید به صورت ویژه به آن بپردازیم.

عضو مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت هرچه نقش کمتری در اجرای پروژه ها داشته باشد و آن را به بخش خصوصی واگذار کند بهتر می تواند به اهداف خود دست پیدا کند، گفت: یکی از موضوعات مهم این است که بودجه ها باید براساس عدالت توزیع شود.

۱۰۶ معدن فعال در دامغان وجود دارد

فرماندار دامغان نیز از وجود ۱۰۶ معدن فعال در این شهرستان خبر داد و افزود: یک هزار و ۲۰۰ کارگر در این تعداد معدن فعالیت دارند.

علی اصغر مجد اضافه کرد: ۱۲۰ واحد تولیدی و صنعتی در شهرستان دامغان وجود دارد که سه هزار و ۴۰۰ کارگر در این تعداد واحدها مشغول به فعالیت هستند.

وی خاطر نشان کرد: دامغان با وجود هفت مرکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، چهار حوزه علمیه برادران و خواهران با ۵۰۰ طلبه از امتیازات فرهنگی این شهرستان به حساب می آید.

نماینده دولت در شهرستان دامغان همچنین اشاره ای نیز به انتخابات سالجاری داشت و افزود: مردم دامغان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ بیش از ۷۸ درصد مشارکت داشتند.

ارتباط مسولان با مردم تقویت شود

امام جمعه موقت دامغان نیز با تاکید بر اینکه مردم ایران همواره پشتوانه مسولان بوده اند، تصریح کرد: یک مسئول باید مردمی و برخواسته از مردم باشد و در برخورد با ارباب رجوع نهایت احترام و ادب را به کار گیرد.

حجت الاسلام محمدحسن رستمیان همچنین با اشاره به حماسه آفرینی های ملت رشید و انقلابی ایران اسلامی در تمامی عرصه ها اظهار داشت: نمونه بارز این امر حماسه عظیم ۹ دی سال ۸۸ بود.

وی اشاره ای نیز به حصر سران فتنه داشت و گفت: بعضی افراد امروز می خواهند فتنه گران را تطهیر کنند ولی این اتفاق نخواهد افتاد.

استاندار سمنان را در جریان سفر به شهرستان دامغان مدیران جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، صنعت، معدن و تجارت، راه آهن شمال شرق (۱)، راه و ترابری و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همراهی کردند.