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۱۰ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۵۵

بیت الله رضایی:

درخصوص داوری نظر نمی دهم/ در نیم فصل به دو بازیکن نیاز داریم

درخصوص داوری نظر نمی دهم/ در نیم فصل به دو بازیکن نیاز داریم

مدیر عامل باشگاه سایپا با بیان اینکه از نحوه قضاوت داور چندان رضایت ندارم گفت: امیدوارم کارشناسان این بازی را بیشتر نقد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیت الله رضایی پس از پیروزی یک بر صفر تیمش مقابل راه آهن تهران با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنانش گفت: خوشحالم که بازیکنانم توانستند سه امتیاز حساس این دیدار را به دست آورده و برای شروع نیم فصل با آمادگی هرچه بیشتر تمریناتشان را آغاز کنند.

وی تاکید کرد: ما به این سه امتیاز نیاز داشتیم تا توانستیم با تلاش بازیکنانمان آن را کسب کنیم.

مدیر عامل باشگاه سایپا درخصوص قضاوت داور این دیدار نیز گفت: به نظر من قضاوت او خالی از ایراد نبود و من امیدوارم کارشناسان داوری این دیدار را کارشناسی بیشتری کنند و ایرادهای این داور را بگیرند.

رضایی در ادامه خاطرنشان کرد: امیدوارم در نیم فصل دوم شاهد داوری های بی عیب و نقص تری باشیم.

مدیر عامل باشگاه سایپا در پایان و درخصوص جذب بازیکنان جدید برای نیم فصل دوم گفت: جلسه ای را با مجید جلالی خواهیم گذاشت زیرا به جذب دو بازیکن نیاز داریم و تلاش می کنیم با هماهنگی سرمربی بازیکنان مورد نظر وی را جذب کنیم.

کد مطلب 3013881

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