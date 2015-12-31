خروج فولاد از جمع فانوس بدستان پس از ۱۴ هفته

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته هفدهم لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر امروز پنج شنبه تیم های فولاد خوزستان و پدیده مشهد در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت ای بازی را فولاد با یک گل به سود خود به پایان برد.

* تک گل این بازی را ساسان انصاری در دقیقه ۴۳ بازی از روی نقطه پنالتی برای فولاد خوزستان به ثمر رساند.

* این بازی را شاهین حاج بابایی با کمک سعید قاسمی و رحیم حاجیلو قضاوت کرد و در آن به امیرحسین فشنگچی (فولاد) و محمدرضا ناصحی و محمدحسین مرادمند (پدیده) کارت زرد نشان داد.

* فولاد خوزستان در این بازی را ترکیب: علیرضا سلیمی، عبدالله ناصری، لئونارد مساریچ، محمدرضا خانزاده، محمد اهل شاخه، ماتیاس چاگو، محمود مطلق زاده، مهدی بدرلو، اسماعیل شریفات (۶۸- مهدی دغاغله)، امیرحسین فشنگچی (۸۹- هادی حبیبی نژاد) و ساسان انصاری (۹۰- مهرد اد جماعتی) وارد میدان شد.

* پدیده مشهد مشهد نیز در این دیدار با ترکیب: مجتبی روشنگر، محسن بیات، فریبرز گرامی، محسن مرادمند، محمدرضا ناصحی، غلامحسین بادامکی (۷۸- مسعود نظرزاده)، محسن یوسفی، مهدی خیری (۷۰- حسین مهربان)، میثم نقی زاده، معین عباسیان و یونس شاکری (۵۷- محمدرضا مردانی) در برابر حریف صف آرایی کرد.

* باشگاه فولاد خوزستان به منظور تسهیل در حضور تماشاگران در استادیوم غدیر، تماشای بازی را برای تماشاگران رایگان اعلام کرد.

* با وجود بارندگی شدید روز چهارشنبه در شهرستان اهواز، زمین چمن با تلاش هیئت فوتبال خوزستان برای این بازی آماده شد و از کیفیت مناسبی برخوردار بود.

* تماشاگران زیادی از این دیدار استقبال نکردند. تماشاگران فولاد پس از ۴۰ روز که از بازی با استقلال تهران سپری شده بود، مجوز حضور در استادیوم غدیر را داشتند. دیدار قبلی فولاد برابر نفت تهران با حکم کمیته انضباطی بدون تماشاگر انجام شده بود.

* رضا مهاجری در نیمه دوم با تعویض بازیکنان باتجربه تیمش نظیر شاکری و خیری به بازیکنان جوانی چون مردانی و مهربان فرصت بازی داد.

* اسماعیل شریفات که با وجود مصدومیت در ترکیب فولاد قرار گرفته بود، در دقیقه ۶۸ جایش را به مهدی دغاغله داد.

* مهرداد جماعتی در اوقات تلف شده به جای ساسان انصاری وارد میدان شد و مورد تشویق تماشاگران قرار گرفت.

* هواداران تیم فولاد خوزستان پس از پایان مسابقه به تشویق اعضای این تیم پرداختند.

* تیم فوتبال فولاد خوزستان با این پیروزی پس از ۱۴ هفته از مثلث انتهای جدول رده بندی لیگ برتر خارج شد. فولاد پس از ۱۴ هفته توانست از مثلث انتهای جدول یا همان فانوس به دستی خارج شود و در رده سیزدهم جدول قرار بگیرد.



* فولادی ها اما پس از حدود ۱۳۹ روز موفق به شکستن طلسم ناکامی و خروج از مثلث انتهای جدول شدند و حالا باید با استفاده از تعطیلات میان فصل آماده حضور در ادامه مسابقات شوند.

* فولاد خوزستان در اولین بازی پس از تعطیلات میان فصل به مصاف استقلال خوزستان خواهد رفت.