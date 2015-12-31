به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و استقلال خوزستان از ساعت ۱۶:۳۰ امروز پنج شنبه در چارچوب رقابت‌های هفته هفدهم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان، تیم پرسپولیس با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید و با این پیروزی موقتا به رده پنجم در جدول رده بندی صعود کرد.

امید عالیشاه در دقیقه ۱۷ و مهدی طارمی در دقیقه ۴۸ برای تیم فوتبال پرسپولیس گل زنی کردند. محسن بنگر از پرسپولیس، حکیم نصاری و دانیال ماهینی و فرناندو ده خسوس از استقلال خوزستان در این دیدار کارت زرد گرفتند.

با توجه به رایگان شدن طبقه دوم ورزشگاه آزادی این بازی با حضور ۴۰ هزار تماشاگر برگزار شد و این موضوع موجب گرم شدن این دیدار شد.

از همان ابتدای دیدار پرسپولیس بازی را پرهیجان شروع کرد و به استقلال خوزستان فشار فنی وارد آورد به گونه ای که در دقیقه ۵ بازی خسوس توپی را که عالیشاه با ضربه سر به زمین کوبیده بود به زحمت دفع کرد.

فشار پرسپولیس ادامه پیدا کرد تا اینکه در دقیقه ۱۷ این نیمه و با یک تاکتیک تمرین شده، رضائیان توپ را به درون شش قدم استقلال خوزستان ارسال کرد تا عالیشاه کار قبلی خود را تمام کند و توپ را به تور دروازه استقلال خوزستان برساند.

پس از این گل آرام آرام پرسپولیس عقب نشست اما استقلال خوزستان هم نتوانست فشاری روی دروازه پرسپولیس ایجاد کند. در دقیقه ۲۱ بازی احمد نورالهی از ۴۰ متری تیر دروازه استقلال خوزستان را لرزاند.

در دقایق پایانی استقلال خوزستان می توانست کار را به تساوی بکشاند اما مهاجمان این تیم درون محوطه شش قدم پرسپولیس بهم برخورد کردند و تعادل لازم برای ضربه زدن را از دست دادند تا سرخپوشان نیمه اول را با برتری راهی رختکن شوند.

با شروع نیمه دوم و در حالی که به نظر می رسید استقلال خوزستان قصد تلافی گل خورده را دارد، فرار مهدی طارمی از تله آفساید و ضربه نهایی او بازی را دو بر صفر به سود پرسپولیس کرد.

پس از این گل پرسپولیس فشار حملات را با چاشنی اختیاط در هم آمیخت تا استقلال خوزستان نتواند به در وازه این تیم نزدیک شود و یکی از آرام ترین روزهای دروازه بان پرسپولیس رقم بخورد.

این دیدار در نهایت با وجود کش و قوس های نیمه دوم با نتیجه دو بر صفر به سود پرسپولیس به پایان رسید. شاگردان برانکو با این پیروزی تیم استقلال را صدرنشین کردند چرا که قبل از این استقلال خوزستان با تفاضل گل بهتر در صدر بود اما با دو گلی که از پرسپولیس خورد جایگاهش را در صدر جدول به استقلال تهران داد. این تیم با ۳۳ امتیاز و قبل از دیدار برابر ملوان که روز جمعه برگزار می شود صدرنشین شد.