دمای هوا گلستان از یکشنبه ۱۲ درجه کاهش می یابد

سیدمحمدرضا رضوی در رابطه با وضعیت جوی استان گلستان در روزهای آینده به خبرنگار مهرگفت: طی حاکمیت جریانات جنوبی روزهای جمعه و شنبه شاهد افزایش پنج تا هفت درجه ای دما هستیم.

رضوی افزود: از اواسط روز شنبه به تدریج منطقه تحت تاثیر جریانات سرد و مرطوب شمالی قرار می گیرد.

مدیرکل هواشناسی استان گلستان در ادامه گفت: براثر این جریانات هوای سرد شاهد وزش باد شدید، مواج شدن دریا، ابری شدن آسمان و بارش باران و برف خواهیم بود.

رضوی تصریح کرد: بارش ها به تدریج از قسمت غرب استان آغاز می شود و تمام استان را در بر می گیرد.

وی در ادامه اظهار کرد: این جریانات به تناوب تا بعدازظهر یکشنبه ادامه خواهد داشت و دمای هوا بین هشت تا ۱۲ درجه کاهش می یابد.

رضوی افزود: به دلیل بارش برف در مناطق کوهستانی اختلال در تردد جاده ای مناطق کوهستانی دور از انتظار نیست.