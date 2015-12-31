۱۰ دی ۱۳۹۴، ۱۸:۲۴

مدیرکل هواشناسی گلستان:

دمای هوا گلستان از یکشنبه ۱۲ درجه کاهش می یابد

گرگان - مدیرکل هواشناسی گلستان گفت: بانفوذ جریانات هوای سرد از عصر روز شنبه شاهد کاهش دمای هشت تا ۱۲ درجه ای در استان خواهیم بود.

سیدمحمدرضا رضوی در رابطه با وضعیت جوی استان گلستان در روزهای آینده به خبرنگار مهرگفت: طی حاکمیت جریانات جنوبی روزهای جمعه و شنبه شاهد افزایش پنج تا هفت درجه ای دما هستیم.

رضوی افزود: از اواسط روز شنبه به تدریج منطقه تحت تاثیر جریانات سرد و مرطوب شمالی قرار می گیرد.

 مدیرکل هواشناسی استان گلستان در ادامه گفت: براثر این جریانات هوای سرد شاهد وزش باد شدید، مواج شدن دریا، ابری شدن آسمان و بارش باران و برف خواهیم بود.

رضوی تصریح کرد: بارش ها به تدریج از قسمت غرب استان آغاز می شود و تمام استان را در بر می گیرد.

وی در ادامه اظهار کرد: این جریانات به تناوب تا بعدازظهر یکشنبه ادامه خواهد داشت و دمای هوا بین هشت تا ۱۲ درجه کاهش می یابد.

رضوی افزود: به دلیل بارش برف در مناطق کوهستانی اختلال در تردد جاده ای مناطق کوهستانی دور از انتظار نیست.

