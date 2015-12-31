شهرداری ورامین قهرمان نیم فصل شد/ صعود دانشگاه ، سقوط قوامين

به گزارش خبرنگار مهر ، رقابتهای لیگ برتر تکواندو در حالی امروز پنجشنبه در خانه تکواندو پیگیری شد که سرمربی تیم ملی با حضور در سالن مسابقات شاهد رقابت برخی ملی پوشان روی «شی هاپ چانگ» لیگ برتر بود. رقابتهایی که برای تیم های بالانشین جدول از حساسیت بالایی برخودار بود و طی آن پاس قوامين با دو شكست برابر دانشگاه آزاد و شهرداري ورامين از صدر فاصله گرفت.

شهرداری ورامین که هفته گذشته با برتری مقابل دانشگاه آزاد در دیدار عقب افتاده خود به صدر جدول رسیده بود صدرنشینی خود را حفظ کرد. پیام خانلرخانی با وجود آسیب دیدگی اسبقی و مردانی دو ملی پوش خود، یعقوبی و خدابخش دو ملی پوش دیگر تیمش را در کنار جوانانی چون خسروفر ، قوام ، پاکدین و لباس دوز به میدان فرستاد و در سه بازی متوالی صاحب پیروزی شد و با ۲۴ امتیاز از هشت پیروزی خود به تنهایی در صدر ایستاد.

شاگردان سید نعمت خلیفه هم در تیم دانشگاه آزاد سه بار به میدان رفتند و با کسب ۹ امتیاز به عنوان جدی ترین تعیقب کننده ورامینی ها خود را معرفی کردند. یکی از مهمترین بازیهای این هفته را همین دانشگاه آزاد برابر پاس قوامین برگزار کرد که موفق به برتری ۵ بر۳ شد. امید عمیدی، میرهاشم حسینی، علیرضا علیاری، کسری مهدی پور نژاد و سجاد کرامتی ۵ تکواندوکار پیروز دانشگاه آزاد بودند و برای پاس قوامین هم پوریا عرفانیان ، امیر حسین امیدی و محمد کاظمی صاحب پیروزی شدند.

یاسین پیش رو قم که تا هفته قبل در مکان چهارم قرار داشت با وجود شکست برابر شهرداری ورامین دو بازی خود برابر شهدای ساری و سونیا را با نتایج مشابه ۶ بر۲ به سود خود خاتمه داد و به جمع مدعیان پیوست. دیدار این تیم برابر شهدای ساری که بالاتر از قمی ها در جدول قرار داشت از اهمیت بالایی برای شاگردان فریبرز عسگری برخودار بود که در نهایت سه امتیاز بازی به حساب این تیم تازه وارد واریز شد. در این دیدار هادی تیران، فرزاد ذوالقدری، فرهاد عبداللهی، مهدی اسحاقی، مهران عسگری و علی محمدپور برای یاسین پیش رو به پیروزی دست پیدا کردند و ساسان و احمدی هم مردان پیروز ساروی‌ها بودند.

در پايان هفته نهم شهرداری ورامین با کسب ۲۴ امتیاز و بدون باخت قهرمان نیم فصل شد، دانشگاه آزاد ۱۹ امتیاز از شش پیروزی ، یک تساوی و یک باخت به مکان دون صعود کرد و پاس قوامین با ۱۴ امتیاز به جایگاه سقوط کرد. یاسین پیشرو قم هم با ۱۳ امتیاز ، گیتی پسند اصفهان با ۱۱ امتیاز ، لوازم خانگی کن با ۱۰ امتیاز خانه خانه های چهارم تا ششم هستند. همچنین در نیمه پائینی جدول هم شهدای ساری با ۹ امتیاز ، سونیا با ۳ امتیاز و هیات تکواندو استان قزوین بدون امتیاز هفتم تا نهم هستند.

​نتایج کامل هفته هفتم:

گيتي پسند اصفهان ۵ – لوازم خانگي كن ۳

سونيا ۳ – شهرداري ورامين ۵

شهداي ساري ۲ – ياسين پيشرو قم ۶

پاس قوامين ۳ – دانشگاه آزاد ۵

نتایج کامل هفته هشتم:

گيتي پسند اصفهان ۵ – هيات تكواندو استان قزوين ۳

شهرداري ورامين ۵ – ياسين پيشرو قم ۳

لوازم خانگي كن ۳ – دانشگاه آزاد ۵

نتایج کامل هفته نهم:

سونيا ۲ – ياسين پيشرو قم ۶

هيات تكواندو استان قزوين ۳ – دانشگاه آزاد ۵

شهرداري ورامين ٥– پاس قوامين ٣

لوازم خانگي كن ٥ – شهداي ساري ٣