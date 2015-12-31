مازندران پرمدال ترین استان در ورزش است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب حسین زادگان شامگاه پنجشنبه در آیین تجلیل از برترینهای ورزشی مازندران در سالن مجتمع پیامبر اعظم دانشگاه علوم پزشکی بابیان اینکه در عرصه ورزشی شاهد درخشش ورزشکاران این استان هستیم، اظهار داشت: سال گذشته تعداد مدال ورزشکاران مازندرانی به ۳۳۳ مدال رسید و این تعداد مدال ورزشکاران موجب شد تا رئیسجمهور در ورزشگاه شهید متقی ساری و وزیر ورزش و جوانان بارها به ورزش استان اشاره کنند زیرا اعتقاد داریم مازندران یکی از استانهای پر مدال و افتخارآفرین است و بیشترین سهم را دارد.
حسین زادگان با اعلام اینکه در المپیک آسیایی ۴۰ درصد مدالآوریها سهم استان مازندران بوده است، تصریح کرد: امیدواریم در سال جاری این مدالآوریها ادامه پیدا کند و بیشترین رکورد را در بین استانهای کشور داشته باشیم.
وی بابیان اینکه مازندران ازلحاظ تعداد و تنوع مدالهای ورزشی استان برتر کشور است، افزود: ورزش کشور در جهش معنادار ز لحاظ کمی در عرصه بینالملل و جهانی گام برمیدارد و شاید ازلحاظ کمی مدالها اندک باشد اما به لحاظ کیفیت پیامآور خوبی است و این تلاشها محصول یک اقدام تیمی است.
حسین زادگان بابیان اینکه ورزش به لحاظ ساختار اجتماعی و ماهیت کارکردی میتواند اثرگذار باشد، اذعان داشت: برای اقتصاد استان و رسیدن به بالندگی در عرصه فرهنگی بهترین حوزه ورزش است.
وی با اشاره به اینکه این استان به لحاظ صیانت از خون شهدا و دفاع از نظام جمهوری اسلامی با لشگر ۲۵ کربلا همیشه خطشکن بوده است، گفت: در زمان انقلاب اسلامی نیز شاهد دفاع قهرمانانه مردم از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در همه ادوار بودهایم.
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