به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتسال روز چهارشنبه برگزار شد و تیم تاسیسات دریایی با تساوی مقابل تیم آذرخش در بندرعباس صدر جدول را از دست داد. تاسیسات که در این مسابقه از حریفش پیش بود، در نهایت با دریافت گل در دقیقه پایانی با نتیجه تساوی یک بر یک زمین ترک کرد. تاسیسات که در چند هفته اخیر نتایج مناسبی کسب نکرده است، با این تساوی جایگاه خود را در فاصله دو هفته به پایان مسابقات در صدر جدول از دست داد و آنرا به مس سونگون داد.

وحید شمسایی سرمربی - بازیکن تیم تاسیسات با ابراز ناراحتی از تساوی تیمش در دیدار این هفته، تاکید کرد که ناراحتی‌اش به خاطر دریافت گل در ۳۰ ثانیه پایانی بوده است. وی دو بازی باقیمانده در لیگ برتر را بازی مرگ و زندگی دانست و گفت: هر تیمی که تمرکز بیشتری داشته باشد، قهرمان خواهد شد.

تیم مس این هفته در خانه خود میزبان شهید منصوری بود و با دو گل توانست میهمانش را شکست بدهد. مس با این برد ۴۸ امتیازی شد و حالا قهرمانی این تیم در لیگ برتر در دستان این تیم است چرا که کسب دو برد در دو مسابقه باقی مانده می‌تواند صرفنظر از نتایج سایر مسابقات، مس را به عنوان قهرمانی برساند. در مسابقه این هفته تیم مس، امیر قلعه نویی سرمربی تیم تراکتورسازی هم در سالن حضور داشت و صدرنشینی این تیم تبریزی در لیگ برتر فوتسال را شاهد بود.

تیم گیتی پسند اصفهان، دیگر مدعی قهرمانی این فصل، در خانه خود تیم فرش آرا را با نتیجه ۲ بر یک شکست داد تا سرانجام امتیازش با تیم تاسیسات دریایی یکسان شود. تاسیسات و گیتی پسند هر دو ۴۶ امتیازی هستند و به ترتیب به خاطر تفاضل گل در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.

اما تیم دبیری تبریز که تا قبل از هفته بیست و چهارم شانس قهرمانی داشت، با قبول شکستی عجیب برابر تیم مقاومت ۴۲ امتیازی باقی ماند و عملا شانس قهرمانی در لیگ را از دست داد.

هر دو تیم قعرنشین جدول هم این هفته شکست خوردند تا رقابت برای سقوط نکردن به لیگ دسته اول حساستر شود. البته تیم فردوسی مشهد با ۱۹ امتیاز در رده سیزدهم قرار دارد و در صورتی که بازی هفته آینده خود را واگذار کند، به لیگ دسته اول سقوط خواهد کرد.

نتایج هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتسال به این شرح است:

آذرخش بندرعباس یک - تاسیسات دریایی یک

مس سونگون ۲ - شهید منصوری صفر

مقاومت البرز ۵ - دبیری تبریز ۴

شهروند ساری ۶- میثاق تهران ۲

گیتی پسند اصفهان ۲- فرش آرا مشهد یک

فردوسی مشهد صفر- یاسین پیشرو یک

جدول رد‌ه‌بندی لیگ برتر فوتسال

۱- مس سونگون ۴۸ امتیاز

۲- تاسیسات دریایی ۴۶ امتیاز - تفاضل گل ۳۴

۳- گیتی پسند اصفهان ۴۶ امتیاز - تفاضل گل ۲۸

۴- دبیری تبریز ۴۲ امتیاز

۵- یاسین پیشرو ۳۶ امیتاز

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۱۲- فرش آرا ۲۴ امتیاز

۱۳- فردوسی مشهد ۱۹ امتیاز

۱۴- کاشی نیلوی اصفهان - سقوط کرده به لیگ دسته اول به خاطر عدم حضور در دو مسابقه پیاپی