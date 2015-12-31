به گزارش خبرنگار مهر، فریدون الله‌یاری عصر پنج‌شنبه در نشست خبری به مناسبت برگزاری کنفرانس بین‌المللی برند گردشگری در اصفهان اظهار داشت: در هفته آینده در آستانه یک رویداد بین‌المللی بسیار مهم در استان اصفهان هستیم و کنفرانس بین‌المللی برند گردشگری ایران توسط سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با همکاری دستگاه‌های استانی مانند شهرداری اصفهان، اتاق بازرگانی، اداره کل میراث فرهنگی و مجمع میراث‌فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه پروفسور جعفری استاد و کارشناس بنام حوزه گردشگری دنیا، دبیر علمی این همایش بزرگ را برعهده دارد، افزود: این کنفرانس اقدامی بزرگ در راستای توسعه گردشگری ایران و اصفهان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان با بیان اینکه مبحث گردشگری در دنیا حدود شش تا هفت دهه اخیر مسیر پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است، تاکید کرد: در سه دهه اخیر شاهد این مسئله بودیم که گردشگری در کشورهای در حال توسعه جهشی را پشت سر گذاشته اما در ایران به دلیل شرایط خاص به ویژه تحریم‌های عرصه جهانی مسیر رشد مناسبی را پشت سر نگذاشتیم.

وی ادامه داد: امروز با پیشرفت‌های حاصل شده در عرصه دیپلماسی و شرایط اقتصادی کشور همه مسئولان این عزم راسخ را در افق نگاه خود قرار داده‌اند که با سرمایه‌گذاری‌های مناسب گردشگری را پویا کرده و تحولی در گردشگری ایران ایجاد کنند.

الله‌یاری ابراز داشت: طبیعی است حرکت به این سمت و سو و رسیدن به اهدافی که در برنام‌های کلان و بلندمدت نظام و توسعه کشور پیش‌بینی شده است نیازمند زیرساخت‌های اساسی و بنیادین است.

وی اضافه کرد: ممکن است در وهله نخست از لفظ زیرساخت موارد سخت‌افزاری مانند ساخت هتل در ذهن متبادر شود اما زیرساخت‌های نرم‌افزاری این حوزه از اهمیت خاصی برخوردار است و در این حوزه طراحی برند گردشگری ایران اهمیت ویژه‌ای دارد.

طراحی برند ملی گردشگری ایران پیچیده است

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان بیان داشت: طراحی این برند با توجه به ظرفیت بالای حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و جاذبه‌های اقصی نقاط کشور و تنوع فرهنگ و قومیت‌ها و ویژگی‌های منحصر به فرد دیگر پیچیده است و این برند باید نشان دهنده تمامی این امتیازات باشد.

وی افزود: اصفهان نیز از ظرفیت خاصی در این راستای این برندسازی برخوردار است و بر این اساس میزبان این کنفرانس بین‌المللی در روز یک‌شنبه آینده خواهد بود.