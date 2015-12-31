تثبیت صدرنشینی پتروشیمی با برتری در اراک/ نیروی زمینی بالاخره برد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز پنجشنبه با برگزاری چهار دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد که طی آن تیم پتروشیمی در اراک میزبان خود را شکست داد و صدرنشینی اش در جدول رده بندی مسابقات را تثبیت کرد.

شهرداری اراک با متحمل شدن این شکست از رده دوم سقوط کرد و جای خود را به آبادانی ها داد که در دیدار این هفته خود موفق شدند شهرداری گرگان را با ۲۲ اختلاف امتیاز شکست دهند.

در دیگر دیدار این هفته از مسابقات بسکتبال لیگ برتر تیم دانشگاه آزاد در اصفهان مقابل تیم بحران زده آینده سازان به برتری دست یافت تا این تیم اصفهانی همچنان در قعر جدول باقی بماند.

مشهدی ها نیز که امروز میزبان نیروی زمینی بودند باوجود رقابت پایاپای با حریف با تنها یک امتیاز اختلاف متحمل شکست شدند. این نخستین پیروزی نیروی زمینی در مرحله برگشت مسابقات بود. این تیم تهرانی با کسب این برتری بالاخره از قعرجدول جدا شد و در رده هشتم جای گرفت.

نتایج چهار دیدار برگزار شده در هفته شانزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر به شرح زیر است:

* نفت آبادان ۹۴ - شهرداری گرگان ۷۲

* شهرداری اراک ۷۰ - پتروشیمی بندرامام ۷۳

* آینده سازان ۵۵ - دانشگاه آزاد ۸۰

* ثامن مشهد ۶۸ - نیروی زمینی ۶۹