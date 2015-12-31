زمان عملیاتی شدن استفاده از سلول های بنیادی در ترمیم لثه ها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد بیات در حاشیه برگزاری سمینار سلول های بنیادی و دندانپزشکی که در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود، گفت: در طول حیات انسان، ممکن است بافت هایی از بدن انسان تشکیل نشوند و یا به دلایلی از بین بروند. مثلا بعضی از بافت های در دوران جنینی در بعضی افراد تشکیل نمی شوند و با نقص به دنیا می آیند. و یا اینکه در طی رشد، خوب رشد نمی کنند و یا به دلایلی مثل تصادفات، تومورها و...، بافت را از دست می دهند.

وی افزود: در رشته دندانپزشکی و در ناحیه سر و گردن و سیستم جونده، یکی از نسوجی که خیلی از دست می رود، دندان و بافت نگهدارنده دندان (استخوان فک) است. که به دلیل بیماری های لثه و بیماری های عفونی، ممکن است از بین برود.

رئیس سمینار سلول های بنیادی و دندانپزشکی ادامه داد: مدل های مختلفی از جایگزینی طی سال های گذشته طراحی شده مثل جراحی های مختلف، پیوندها و...، انجام شده و همچنان مورد استفاده است.

بیات تاکید کرد: اما به رغم مزایایی که این قبیل روش های درمانی داشته است، یک عیب بزرگ وجود داشته که یک جراحی دیگر انجام شود. و یا استفاده از مواد مصنوعی که هم گران قیمت هستند و هم ممکن است ایجاد عفونت کنند.

وی افزود: بنابراین، علم پزشکی به این سمت می رود که روش های بهتری انتخاب کند و یکی از این روش ها، استفاده از سلول های بنیادی است که دنیا دارد روی آن فکر و کار می کند. معنی این حرف این است که سلول های بنیادی از بدن خود فرد گرفته می شود و برای او استفاده می شود.

بیات تاکید کرد: در واقع، بافت جدیدی از بدن خود فرد ساخته می شود.

وی با بیان این مطلب که دو نکته در حوزه دندانپزشکی و ناحیه فک و صورت وجود دارد، گفت: یکی از جاهای مهم بدن که بافت از دست می دهد، ناحیه دهان است. برای انسان این قضیه خیلی مهم است، از جهت جویدن غذا، صحبت کردن، ظاهر، زیبایی و... که برای مردم خیلی مهم است. نکته دوم، این است که به دلیل همین اهمیت، بیشترین پیشرفت هم در حوزه دهان و فک و صورت در دنیا انجام شده است.

رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: در کشور ما هم کارهای زیادی در این حوزه انجام شده است.

بیات با بیان این مطلب که در همه جای دنیا بخش عمده سلول های بنیادی، تحقیقاتی و پژوهشی است، گفت: ولی در حال ورود به زندگی عادی بوده و در حال کاربردی شدن است. در کشور ما هم این رویه به همین شکل در حال پیشرفت است و شاهد ایجاد مراکز سلول درمانی هستیم.

وی افزود: بیشترین پیشرفت در حوزه استخوان است ولی محققان ایرانی توانسته اند برخی از بافت های دندانی را در فاز آزمایشگاهی تولید کنند که امیدواریم در سال های آینده وارد زندگی عادی و کاربردی هم بشوند.

بیات در ارتباط با مشکلات دندانی و تاثیر استفاده از سلول های بنیادی، گفت: در بیماری لثه که دندان ها لق می شود، تولید دندان به جای ترمیم، بازسازی استخوان های صورت با استفاده از سلول های بنیادی و...، خیلی به رفع مشکلات و بیماری های دهان و دندان کمک می کند. البته نمی توان پیش بینی دقیق از زمان کاربردی شدن استفاده از سلول های بنیادی ارائه داد، اما ظرف چهار پنج سال آینده خبرهای خوشی در زمینه ترمیم لثه ها و دندان های خراب با استفاده از سلول های بنیادی خواهیم شنید.

سمینار سلول های بنیادی و دندانپزشکی بازساختی در بیماری های دهان، فک و صورت ۱۰ و ۱۱ دی ماه جاری در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.