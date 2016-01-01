فریبرز عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های هفته‌های هفتم، هشتم و نهم لیگ بر‌تر تکواندوی باشگاه‌های کشور عصر پنج شنبه در تهران دنبال شد و تیم یاسین پیشروی قم در نخستین دیدار خود برابر تیم شهدای ساری به میدان رفت.

وی افزود: در این مسابقه یاسین پیشرو توانست مقتدرانه این تیم را با نتیجه ۶ بر ۲ شکست دهد که در این دیدار هادی تیران ۱۱بر ۶، فرزاد ذوالقدری ۱۳بر ۱۰، فراز عبدالهی ۸ بر ۷، مهدی اسحاقی ۱۶بر ۲، مهران عسگری ۱۲بر ۹ و علی محمد‌پور ۳ بر یک از سد حریفان خود گذشتند.

سرمربی تیم تکواندوی یاسین پیشروی قم گفت: یاسین پیشرو در دیدار خود از هفته هشتم برابر تیم قدرتمند شهرداری ورامین قرار گرفت که این بازی ۵ بر ۳ به سود شهرداری ورامین پایان یافت.

عسکری بیان داشت: مهدی اسحاقی از یاسین پیشرو ۱۷ بر ۴ بر حریف خود پیروز شد و وحید عیسی بیگلو، علی محمدپور، فرزاد عبداللهی و فرهاد عبداللهی نیز بازی را واگذار کردند درحالی که هادی تیران هم که از لحاظ امتیازی از حریف خود پیش بود به دلیل ۵ اخطاره شدن نتوانست پیروز بازی باشد.

وی عنوان کرد: یاسین پیشرو در آخرین مسابقه خود از هفته نهم برابر تیم سونیای تهران ۶ بر ۲ به برتری رسید که مهدی اسحاقی ۱۷ بر۷، هادی تیران ۱۲برصفر، مهران عسگری ۷ بر یک، امیر حسین محمدخانلو ۱۸ بر ۲ و سید محمد رفیعی ۱۷بر صفر از سد حریفان خود گذشتند.

سرمربی یاسین پیشرو تصریح کرد: فرزاد ذوالقدری و فرهاد عبداللهی نیز بازی خود را به حریفان خود واگذار کردند و در ادامه بازی نیز رقیب علی محمد‌پور از بازی انصراف داد و در ‌‌نهایت یاسین پیشرو قم با نتیجه تیمی ۶ بر ۲ تیم سونیا را با شکست مواجه کرد.

عسکری افزود: تیم یاسین پیشرو قم با اختلاف یک امتیاز پس از تیم پاس قوامین در دور رفت مسابقات لیگ در رده چهارم جدول قرار دارد.