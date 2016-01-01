هدف پویان در دیدار برابر چمران فارس مغلوب اشتباهات داوری شد

زهرا احمدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم هندبال هدف پویان جوان قم آخرین دیدار خود در لیگ بر‌تر هندبال بانوان کشور را عصر پنج شنبه در لارستان برابر تیم شهید چمران این شهر انجام داد و ۲۵ بر ۲۱ مغلوب این تیم شد.

وی افزود: در این مسابقه با کسب یک تساوی نیز عنوان پنجمی لیگ بر‌تر را کسب می‌کردیم اما در روزی که مستحق کسب پیروزی بودیم اشتباهات پرتعداد و عجیب داور سبب شد بازنده بازی شویم و تأثیرگذار‌ترین چهره میدان داور قزوینی این مسابقه بود.

سرمربی تیم هندبال هدف پویان جوان قم گفت: یک گل مسلم ما توسط داور این بازی نادیده گرفته شد و زمانی که تیم حریف در اواخر بازی به اتلاف وقت روی آورد داور هیچ واکنشی نشان نداد و وقت اضافه‌ای برای بازی در نظر نگرفت.

احمدی‌نیا بیان داشت: بازیکنان تیم شهید چمران فارس در محوطه جریمه هدف پویان تمارض می‌کردند و داور قزوینی بازی تمامی این صحنه‌ها را به سود تیم میزبان اعلام خطا کرد و نقش مستقیم در شکست تیم ما ایفا کرد.

وی عنوان کرد: هرگز در مورد داوری صحبتی نکرده‌ام و در بازی‌های قبلی که بازنده شدیم نیز هرگز شکست را به گردن داوران نیانداخته‌ام اما حقوق تیم هدف پویان در این بازی پایمال شد و به شکلی ناجوانمردانه بازنده بازی شدیم.

سرمربی تیم هندبال هدف پویان جوان قم تصریح کرد: تاکنون هیچ وقت این قدر از داوری متضرر نشده بودیم و هیچ وقت به داوری هم اعتراض نمی‌کنیم اما این حجم اشتباهات برای ما قابل هضم نیست.

احمدی‌نیا گفت: در لیگی ششم شده‌ایم که ۴ باخت داشته‌ایم و تیم شهید چمران با ۷ باخت پنجم می‌شود و به اعتقاد من این رده بندی واقعی نیست و شیوه برگزاری مسابقات عدالت در رده بندی را تحت تاثیر قرار داده است.