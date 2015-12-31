چرا سرمربی تیم ملی فوتسال باید استعدادیابی کند؟

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شمسایی درباره مشکلات و حواشی موجود در رشته فوتسال با بیان مطلب فوق اظهار کرد: خودمان نباید فوتسال را با دست خودمان خراب کنیم. ما لیگ خوبی از نظر برنامه ریزی داشتیم و بازیکنان مستعدی تحویل فوتسال داده شده است ولی تا پخش تلویزیونی نباشد، این مشکلات هست!
وی درباره اینکه پخش تلویزیونی مسابقات چه ارتباطی به حواشی فوتسال دارد، تاکید کرد: برای رسیدن به قهرمانی نباید هر کاری را انجام داد ولی پخش تلویزیونی خیلی چیزها را از بین میبرد! در مجموع معتقدم این حاشیهها از قبل هم بوده ولی خیلی کمتر بوده است.
سرمربی - بازیکن تیم تاسیسات دریایی با بیان اینکه اکثر فوتسالیها رو در روی همدیگر هستند، یادآور شد: متاسفانه ما به جای اینکه کنار هم باشیم مقابل هم هستیم. به عنوان مثال کمیته فنی و کمیته فوتسال درباره مسائل مختلف از جمله بازیهای تدارکاتی هر کدام یک حرف میزنند. کمیته فنی میگوید تیم ملی با تایلند بازی کند ولی کمیته فوتسال میگوید باید با تاجیکستان بازی کند. اینها اختلافات را بیشتر میکند. اگر گروه فنی مورد قبول است باید همسو باشیم. اگر هم گروه فنی مورد قبول نیست چرا این کمیته را ایجاد کردیم؟
شمسایی در ادامه کنایهای هم به سرمربی تیم ملی فوتسال زد و گفت: بنده خدا ناظمالشریعه هم این وسط مانده است چه کار کند. او هم میخواهد آقای افتخاری را داشته باشد و هم آقای ترابیان را! در هر صورت معتقدم فوتسال میتواند به روزهای خوبش برگردد. اگر تیم ایران سال ۲۰۰۸ موفق بود، به این خاطر بود که همه کنار هم بودند.
وی افزود: ما تا همین چند وقت پیش میگفتیم چرا فلانی در فوتسال دو، سه پُست دارد. الان سئوال این است که چرا ناظم الشریعه که سرمربی تیم ملی است باید برود دنبال استعدادیابی در شهرهای دیگر؟
شمسایی تصریح کرد: خسوس کاندلاس اول به عنوان مدیر فنی تیم ملی به ایران آمد. او سپس سرمربی تیم ملی بزرگسالان شد و بعد از آن هدایت تمام تیمهای پایه را هم به او دادند. در فوتسال ما که قحط الرجال نیست.
سرمربی - بازیکن تاسیسات که با شبکه خبر صحبت میکرد، به مشکلات فعلی لیگ هم اشاره کرد و گفت: زمان ریاست درودگر در کمیته فوتسال پخش مستقیم لیگ دو و جام رمضان را هم داشتیم. آقای افتخاری هم زحمت میکشد ولی این زحمتها همه در تقابل با هم است. اگر ما در فوتسال کنار هم باشیم میشویم تیم سال ۲۰۰۸.
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