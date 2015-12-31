استعفای ۴۰۰ نفر از اعضای حزب اسلامی کار در اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، لیست افرادی که از این حزب کناره گیری کرده اند شامل شماری از موسسان این حزب و در رأس آن حمزه منصور دبیر کل سابق حزب کار، سالم الفلاحات ناظر کل اسبق جماعت اخوان المسلمین، جمیل ابوبکر، خالد حسنین و شماری از رهبران فعلی و سابق آن، تعدادی از نمایندگان مجلس، اعضای هئیت مدیره و گروهی از نمایندگان سابق است.

خالد حسنین سخنگوی کمیته پیگیری حزب کار گفت: ۳۰۰ نفر از اعضا استعفای خود را به صورت رسمی ارائه داده اند و صد نفر دیگر استعفای خود را ارائه خواهند داد. جماعت اخوان المسلمین که مجوز فعالیت در اردن ندارد، در سال ۲۰۱۵ شاهد شکاف های داخلی و ضرباتی بود.

روابط میان اخوان المسلمین و دولت زمانی بحرانی شد که دادگاه نظامی در ۱۵ فوریه شیخ زکی بنی ارشید ناظر کل خوان اردن را به اتهام تیره کردن روابط اردن با امارات به یک و سال و نیم زندان محکوم کرد.