استقبال وزارت بهداشت از سرمایه گذاری در بیمارستان سازی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج حریرچی با اشاره به کمبود تخت های بیمارستانی در کشور، تاکید کرد: یکی از اولویت های وزارت بهداشت، توسعه و تجهیز تخت های بیمارستانی است، اما توان دولت برای افزودن تخت های بیمارستانی، محدود است.

وی با اعلام اینکه دولت حداکثر بتواند سالانه ۴۰۰۰ تخت بیمارستانی تجهیز کند، گفت: متاسفانه اکثریت تخت های موجود نیز فرسوده بوده و کارکرد مناسب را ندارند.

معاون کل وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه می بایست در ساخت و تجهیز بیمارستان ها از بخش غیردولتی کمک بگیریم، تصریح کرد: در این زمینه کارهای خوبی در این دوره انجام شده و توانسته ایم برخی از نهادهای عمومی را برای احداث بیمارستان ترغیب کنیم.

حریرچی در تشریح سیاست وزارت بهداشت برای ترغیب بخش های عمومی و غیردولتی به همکاری در ساخت و تجهیز بیمارستان ها، گفت: بخش غیردولتی می تواند منابع خودش را با قیمت مناسب بیاورد و ارائه خدمت بدهد.

قائم مقام وزیر بهداشت از ایجاد سه قطب درمان سرطان در کشور با همکاری شرکت های تابعه وزارت دفاع، به عنوان نمونه ای از همکاری های وزارت بهداشت با نهادهای عمومی نام برد و افزود: در برخی از شهرستان ها و استان ها، وزارت بهداشت به دنبال فروش و معاوضه بعضی از ساختمان های خود با مراکز بهداشتی و درمانی است.

وی اظهارداشت: وزارت بهداشت در بیمارستان سازی به دنبال استفاده از ظرفیت و توان سرمایه گذاران خارجی و داخلی است و ما از سرمایه گذاری های مالی و مدیریتی در این بخش استقبال می کنیم.

نخستین نمایشگاه بین‌المللی بیمارستان‌سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی، با هدف معرفی ظرفیت‌های بالقوه و بافعل کشور در این زمینه و شناسایی مشکلات و موانع و بسترهای سرمایه‌گذاری ۲ تا ۵ بهمن‌ ۹۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد.