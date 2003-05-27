مهاجران و پناهندگان عراقي و افغاني به كشورشان بازگردانده مي شوند

احمد حسيني مدير كل امور اتباع و مهاجران خارجي وزارت كشور درجمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب كه سال 82 و 83 را سال بازگشت مهاجران قرار داده ايم گفت: بر اساس توافقي كه با كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل صورت گرفته، كار باز گشت 200 هزار مهاجر عراقي ساكن ايران در هفته جاري آغاز خواهد شد.

حسيني با بيان اين كه تمامي مفاد مندرج در كنوانسيون ژنو در ارتباط با اسكان اين پناهندگان در كشور خودشان و همچنين امنيت آنها بايد تضمين شود، گفت: ما بايد مطمئن شويم نيروهاي حاكم بر عراق امكان اسكان آبرومند مهاجران را در محلي كه پيش از اين زندگي مي كرده اند به وجود خواهند آورد.

وي همچنين اعلام كرد: آوارگان عراقي مي توانند به طور داوطلبانه به محل هاي بازگشت مهاجران كه در ده استان كشور ايستگاه دارد مراجعه كنند و در استانهايي كه اين ايستگاهها وجود ندارد به دفاتر امور اتباع و مهاجران مراجعه نمايند.

وي افزود: اين مهاجران پس از مراجعه به اين ايستگاهها با خودروهاي سازمان ملل مستقيم به بصره اعزام خواهند شد.

حسيني شايعات حضور نيروهاي القاعده در ايران را تكذيب كرد و گفت: وزارت كشور در مورد كساني اطلاع و مسووليت دارد كه به طور قانوني و با رعايت قانون تردد اتباع خارجي وارد كشور مي شوند.

مدير كل اتباع خارجي وزارت كشور همچنين شمار مهاجران افغاني در كشور را 200 تا 300 هزار تن برآورد كرد و گفت: ما براي 15 خرداد دستورالعمل جمع آوري تمام مدارك شناسايي مهاجران افغاني و تبديل آنها به برگ خروجي مدت دار را داريم.

وي افزود: تا پايان خرداد ماه به مهاجران افغاني اين امكان را مي دهيم كه با مراجعه به مراكزي كه استانداري ها معرفي مي كنند براي بازگشت به كشورشان اقدام نمايند.

حسيني شمار مهاجران افغاني ساكن ايران را موقع سقوط طالبان 2 ميليون تن، شمار مهاجراني كه در اين مدت بازگردانده شده اند 460 هزار تن وشمار مهاجراني را كه در حال حاضر به طور قانوني در ايران سكونت دارند يك ميليون و 850 هزار تن بيان كرد و گفت 100 هزار تن از مهاجران غير قائوني افغانستان نيز تاكنون بازداشت شده اند.

وي با اعلام اين مطلب كه سازمان ملل بعد از پايان سال 2004 ديگر به پناهندگان افغاني كمك نخواهد كرد و پايان پناهندگي مهاجران افغاني اعلام خواهد شد، افزود: بر اساس قراد داد دوساله اي كه با افغانستان و سازمان ملل امضا كرديم در سال 82 و 83 اين مهاجران به كشورشان بازمي گردند.

مدير كل اتباع خارجي وزارت كشور درپايان گفت: ما بعد از حاكميت دولت كرزاي در افغانستان اعلام كرديم كه ورود و خروج افغاني ها بايد بر اساس قانون ورود و خروج اتباع بيگانه به كشور باشد و با هر افغاني كه به طور غيرقانوني از مرز وارد شود برخورد خواهيم كرد.

