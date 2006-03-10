حزب اعتماد ملي براي حضور فعال و گسترده در همه انتخابات آينده برنامه دارد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، رسول منتجب نيا كه بعد ازظهر امروز و در يك نشست خبري سخن مي گفت، متذكر شد: در دوران اصلاحات، بدنه جبهه اصلاحات و نيروهايي كه در عرصه اصلاح طلبي فعاليت مي كردند، به درستي به وظيفه خود عمل كردند ولي تعدادي از افراد و گروه ها، با افراط و تندروي باعث شدند اصلاحات به سرنوشت نامطلوبي دچار شود.

وي افزود: افرادي چون كروبي و دوستان وي در مجمع روحانيون مبارز، حساب شده، تعريف شده و در چارچوب نظام جمهوري اسلامي حركت كرده و از افراط و تندروي مبرا بودند و پس از استعفاي كروبي از دبيركلي مجمع روحانيون مبارز و در آستانه تاسيس حزب اعتماد ملي، عملكرد جبهه اصلاحات در جلسات شوراي هماهنگي اين جبهه نقد و اشتباهات برخي اصلاح طلبان به آنها گوشزد شد.

خبرنگار "مهر" از قائم مقام حزب اعتماد ملي در خصوص هويت آن دسته از افراد و گروه هاي اصلاح طلب كه در گذشته مرتكب اشتباه و انحصارطلبي شده و جريان دوم خرداد را با شكست مواجه كردند، سئوال كرد كه منتجب نيا پاسخ داد: هويت آنان مشخص است و خود آنها و مردم بهتر مي دانند كه منظور من چه كساني هستند؛ چرا كه آن افراد و گروه ها امروز جايگاه قبلي خود را به دليل افراط و تندروي در جامعه از دست داده اند.

منتجب نيا درباره همكاري احتمالي حزب اعتماد ملي با گروه هاي اصلاح طلب در آينده، اظهار داشت: انسجام بين نيروهاي اصلاح طلب با ائتلاف بين گروه هاي اصلاح طلب متفاوت است و گرچه حزب اعتماد ملي تلاش مي كند كه با نيروهاي همفكر در سطوح مختلف همكاري كند، اما ضرورت ندارد با برخي افراد و گروه ها كه در بزنگاه ها به جريان اصلاح طلب ضربه زدند، به صورت مشترك فعاليت داشته باشد.

خبرنگاري از قائم مقام كروبي در حزب اعتماد ملي در خصوص حضور اين حزب در انتخابات مجلس خبرگان رهبري و شوراها سئوال كرد كه منتجب نيا پاسخ داد: حزب اعتماد ملي براي حضور فعال و گسترده در همه انتخابات آينده، به ويژه انتخابات حساس خبرگان رهبري و شوراها كه سال آينده برگزار مي شود، برنامه دارد.

وي افزود: هنوز در خصو ص حضور انفرادي يا ائتلافي حزب اعتماد ملي در انتخابات مذكور تصميم گيري نشده، اما آنچه كه در اين زمينه اهميت دارد، اين است كه براي ائتلاف با ساير احزاب چارچوب و مبنايي را مشخص مي كنيم تا ائتلاف با گروه ها در قالب اين معيارها انجام شود.

منتجب نيا در بخش ديگري از اين نشست خبري به تشريح روند تاسيس حزب اعتماد ملي پرداخت و اظهار داشت: اين حزب، تير ماه سال جاري نخستين نشست خود را با حضور 14 عضو موسس براي طراحي اهداف و استراتژي حزب و تدوين اساسنامه آن جهت كسب پروانه فعاليت از وزارت كشور برگزار كرد.

به گفته اين عضو ارشد حزب اعتماد ملي، اساسنامه اين حزب داراي 38 ماده و 20 تبصره است كه همراه با مرامنامه حزب، در چهار صفحه تدوين شده است.

وي ادامه داد: پس از كسب مجوز فعاليت حزب اعتماد ملي از كميسيون ماده 10 احزاب وزارت كشور، 55 تن از اعضاي شوراي مركزي حزب انتخاب شدند و جلسات فشرده و متعددي براي آغاز فعاليت ها تا زمان برگزاري كنگره برگزار شد.

اين فعال سياسي "انتخاب دبير كل حزب، انتشار روزنامه اعتماد ملي و راه اندازي سايت" را از جمله فعاليت هاي شوراي مركزي حزب متبوعش برشمرد.

منتجب نيا افزود: با آغاز فعاليت هاي رسمي حزب، كميته هاي شش گانه حزب با مسئوليت اعضاي شوراي مركزي تاسيس و در مرحله بعد، دفاتر سياسي، اجتماعي - فرهنگي، اقتصادي، حقوقي و انتخابات حزب راه اندازي شده و همچنين شاخه هاي جوانان و دانشجويان، روحانيون، اصناف، كارگران، كارمندان و فرهنگيان فعاليت خود را شروع كردند.

وي تصريح كرد كه در حال حاضر جلسات شوراي مركزي حزب اعتماد ملي به صورت مرتب هفتگي يا هر دو هفته يك بار در دفتر مركزي آن برگزار مي شود و علاوه بر بررسي مسايل روز و تحولات، آئين نامه حزب نيز توسط كميته هاي مربوطه، در حال تصويب است.

قائم مقام حزب اعتماد ملي، تدوين نخستين بيانيه رسمي اين حزب به عنوان "مانيفست حزب" را كه امروز منتشر شده است، براي آشنايي هر چه بيشتر مردم با ايده ‌ها و آرمان ‌ها و شناخت مواضع اين حزب عنوان كرد و توضيح داد: تدوين اين مانيفست از ماه ها پيش در دستور كار كميته ها قرار گرفت و پس از صرف ده‌ ها ساعت كار، در چهاردهم اسفند ماه جاري به تصويب شوراي مركزي رسيد.

منتجب نيا خاطرنشان كرد: در اين بيانيه پس از اشاره به فلسفه وجودي تاسيس حزب مواضع سياسي داخلي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حزب كاملا تبيين شده است.

اين فعال سياسي با اشاره به بندي از بيانيه مذكور در خصوص مبارزه با تفكرات تحجرگرايانه، اظهار داشت: همه گروه‌ هايي كه اسلام مترقي، امام و نظام جمهوري اسلامي را قبول دارند، وظيفه دارند همانطور كه با سكولاريسم و بي بند وباري مبارزه مي كنند، در خصوص مسائل ديني، سياسي، فرهنگي و اجتماعي نيز مواضع شفاف داشته باشند و در اين ميان حزب اعتماد ملي به خاطر سوابق همكاران خود، سهم ويژه ‌اي در اين زمينه به خود اختصاص مي ‌دهد.

وي شرايط خاص زمان شكل ‌گيري حزب در دوران غربت، وجود افراد با سابقه، مجرب و كارآزموده، برخورداري از آرمان ‌ها و مباني فكري و سياسي حزب كه به اصلاح طلبي مبتني بر افكار و خط امام خميني (ره) گرايش دارد و تلاش سران حزب براي فراگيرشدن آن در همه كشور از طريق جذب نيروهاي مردمي و اتخاذ تصميمات از پايين و از متن مردم را وجوه تمايز حزب اعتماد ملي با ساير گروه هاي سياسي فعال در كشور و حتي در سراسر دنيا دانست.

منتجب نيا در ادامه از همه انديشمندان و صاحب‌ نظران خواست كه حزب متبوعش را در آغاز اين راه خطير با ارايه‌ ديدگاه ‌ها و انتقال تجربيات ارزنده‌ خود، ياري دهند.

وي در همين زمينه از آماده شدن فرم‌ هاي مخصوص درخواست عضويت و انتشار قريب الوقوع آنها از سوي مطبوعات خبر داد و گفت كه به زودي و احتمالا تا پايان سال جاري و يا اوايل سال آينده اين فرم ‌ها در اختيار مردم قرار گرفته و كميته ‌هاي مربوطه عضوگيري رسمي را آغاز خواهند كرد.

قائم مقام دبير كل حزب اعتماد ملي، در پاسخ به سئوالي در خصوص شبكه ماهواره اي "صبا" گفت كه "اين تلويزيون مربوط به شخص كروبي است و وي از ابتدا اين مساله را دنبال ‌كرده، اما به دليل نبود قانون تاكنون از فعاليت اين شبكه خبري ممانعت شده است.

منتجب نيا افزود: كروبي و افخمي كه مديريت شبكه مذكور را عهده دار است، كمابيش همچنان موضوع را تا رسيدن به نتيجه دنبال مي ‌كنند تا شايد مسئولان به اين نتيجه برسند كه فعاليت اين شبكه در برابر فعاليت ده ها شبكه ضد انقلاب، به نفع اسلام و نظام است.

وي در پايان در خصوص راه اندازي دفاتر استاني حزب اعتماد ملي تصريح كرد: دفاتر استاني حزب هنوز به صورت رسمي افتتاح نشده است، اما براساس تقويم كاري كميته‌ مناطق حزب، تا نيمه‌ سال آتي و قبل از برگزاري نخستين كنگره، اين دفاتر تشكيل و شروع به كار مي كنند.