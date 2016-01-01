اجرای قانون منع استخدام اتباع ترک در روسیه از اول ژانویه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بعد از سقوط جنگنده روس توسط ترکیه دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه قانونی در جهت تحریم اقتصادی ترکیه را امضا کرد که از آن تاریخ روابط سیاسی دو کشور به تیرگی گرویده است.

طبق این حکم که به دستور کرملین از اول ژانویه اجرا می شود، به شرکت های روسی اعلام شده است که از استخدام ابتاع ترک خودداری کنند.

در این قانون به ۵۳ سازمان دولتی و خصوصی در روسیه اعلام شده است که این سازمانها نمی توانند از اتباع ترک ساکن روسیه استفاده کنند. روسیه پیش از این نیز واردات مواد غذایی خود را از ترکیه قطع کرده است.

دولت ترکیه بارها برای حل تنش با روسیه از مقامات روسیه خواسته است یکدیگر را ملاقات کنند.

در ۲۴ نوامبر یک جنگنده سوخو۲۴ متعلق به روسیه بر فراز آسمان سوریه توسط ترکیه سرنگون شد. ترکیه ادعا می کند این جنگنده روس وارد حریم هوایی کشورش شده بود.