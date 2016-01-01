فقط هنگام گرسنگی غذا بخورید تا سالم بمانید

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه ایلینوی واقع در شیکاگو هشدار می دهند که خوردن بیش از اندازه بین وعده های اصلی غذا به سلامت آسیب می رساند.

در جوامع امروزی، غالباً افراد بدون توجه به گرسنگی و فقط به خاطر دسترسی به غذاهای خوش طعم، چیزی می خورند. تبلیغات گسترده چنین غذاهایی هم بر اشتیاق مصرف کننده به خوردن تاثیر قابل توجهی دارد.

اما تحقیق جدید محققان نشان می دهد که بهتر است افراد برای حفظ سلامتی خود زمانیکه تا حدودی گرسنه هستند چیزی بخورند تا زمانیکه اصلا احساس گرسنگی ندارند.

افراد شرکت کننده در این مطالعه، ۴۵ دانشجوی در حال تحصیل بودند. ابتدا از انها خواسته شد تا میزان گرسنگی شان و سپس مصرف وعده غذایی غنی از کربوهیدارت ها را ثبت کنند.

به منظور ارزیابی میزان تاثیرگذاری هر وعده غذایی بر سلامت شرکت کنندگان، سطح گلوکز خون هریک از آنها در فواصل منظم بعد از مصرف هر وعده غذایی اندازه گیری شد.

سطح گلوکز خون بعد از مصرف وعده های غذایی حاوی کربوهیدارت افزایش می یافت و به طورکلی بهتر است که میزان سطح گلوکز خون به میزان نسبتا کمی افزایش یابد چراکه گلوکز خون بالا به سلول های بدن آسیب می رساند.

محققان در پایان دریافتند افرادی که با میزان گرسنگی متوسط شروع به خوردن غذا می کنند، در مقایسه با کسانی که گرسنه نیستند و غذا می خورند، سطح گلوکز پایین تری داشته و در نتیجه در شرایط سالم تری قرار دارند.