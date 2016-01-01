به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری شامگاه پنجشنبه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره مطبوعات، کار رسانه ها را بسیارپیچیده و ظریف عنوان کردو افزود: در این راستا اگر رسانه ها به اصل موضوع نپردازند و به این امر دقت نشود، نوعی تلاش بیهوده بوده و هدر دادن عمر است.

وی اظهار کرد: هدف یک رسانه نشان دادن واقعیت است وسیاه نمایی و خیال پردازی در رسانه ها جایگاهی ندارد و نشان دادن واقعیت بیرونی به مخاطب باید بسیار توجه شود.

استاندار زنجان گفت: جشنواره مطبوعات برای رسانه ها فرصتی برای ارائه آثار بوده است.

انصاری تاکید کرد: بزرگ‌نمایی، حقیر نشان دادن، سیاه‌نمایی و رویکردهای خیال‌پردازانه امروز دیگر در رسانه جایی ندارد و اگر یک رسانه برداشت‌های خود را بخواهد به مخاطب القا کند یک کار غیر حرفه ای است.

وی تاکید کرد: در رسانه‌ها ما باید واقعیت را بیان کنیم و آن را به تصویر بکشیم و اینکه چه برداشتی از واقعیت می‌شود و مخاطب آن را می‌پسندد یا نه به خود مخاطب بستگی دارد.

استاندار زنجان با تحلیل فضای رسانه ای در شرایط خاص و جنگ افزود: در اصطلاح رسانه‌ در یک جنگ بی‌اعتبارترین اخبار مربوط به رسانه‌های وابسته به طرفین جنگ است و در هیچ جای دنیا اخبار این رسانه‌ها مورد اعتماد نبوده و ارزشی ندارد.

انصاری گفت: رسانه‌های حزبی و رسانه‌هایی که به جناح‌های سیاسی وابسته هستند، منابع مستقل خبری محسوب نمی‌شوند و اعتبار خبررسانی آنها در پایین‌ترین درصد است.

وی تصریح کرد: بیان واقعیت ها ی جامعه بدون پیرایه از وظایف مهم رسانه ها است که باید رسانه ها بر تحقق این امر بسیار مهم دقت کنند.

دیگران نمی توانند حال ما را خوب کنند

وی با تاکید بر لزوم توجه به داشته ها و توانمندی های استانی، افزود: کسی نمی تواند حال ما را خوب کند و باید این رویکرد را از بین ببریم که دیگران بیایند حال ما را خوب کنند این درست نیست و باید خودمان حال خودمان را درست کنیم.

انصاری افزود: اینکه دیگران بیایند و شهر ما را آباد کنند، در صورتی است که فرض کنیم دیگران دیوانه هستند که شهر خود را رها می کنند و بیایند، شهر ما را آباد کنند.

وی یاد آورشد: این رویکرد در رسانه‌ها نیز وجود دارد و دولت را موظف به انجام همه امور می‌دانند و در این میان چرا باید یک غیربومی بیاید در زنجان کارخانه بسازد و اگر هم آمد باید در عقلش شک کرد.

استاندار زنجان گفت: یکی از رسالت‌های رسانه این است که خودباوری را در مردم احیا و تربیت کند.

انصاری با بیان اینکه در بخش اخلاق رسانه ای حرف کم گفته نشده است، گفت: متاسفانه اخلاق حرفه ای دررسانه ها کمتر مورد عنایت واقع شده است و رسانه ها باید به سلاح اخلاق رسانه های مجهز باشند.

مردم زنجان اهل کار شراکتی نیستند

وی تصریح کرد: مردم زنجان اهل کار شراکتی نیستند و حتی دو برادر نیز نمی توانند باهم کار کنند و باید رویکرد مردم در این زمینه تغییر پیدا کند.

استاندار زنجان با بیان اینکه برای توسعه استان باید منافع شخصی کنار گذاشته شود گفت: در استان زنجان در اقتصاد هر فرد به دنبال منفعت شخصی است و این امر طبیعی است ولی زمانی که بحث توسعه یک استان مطرح است، باید منافع شخصی را کنار گذاشت و تنها به فکر توسعه استان بود.

انصاری گفت: رسانه هاباید آگاه سازی مردم را در اولویت کاری خود قرار دهند و آن طور که شایسته است کار خود را انجام دهند.

استاندار زنجان خاطر نشان کرد: رسانه ها در بحث منابع ملی مسئولیت بیشتری دارند و برای تحقق این امر مهم قلم فرسایی خوبی داشته باشند.

اخلاق رسانه ای رعایت حریم خصوصی افراد است

وی تصریح کرد: اخلاق رسانه ای رعایت حریم خصوصی افراد است و رعایت حریم خصوصی مختص محدوده خانواده نیست.

استاندار زنجان ابراز کرد: انتشار چیزی که فرد مایل به آن نیست، همان حریم خصوصی است و در این میان ورود به این حوزه‎‌ها و پرداختن به آن یک نوع تنزل اخلاقی است و رسانه ها دقت نظر لازم را داشته باشند.

انصاری گفت: در کنار رعایت حریم خصوصی، رعایت حریم اجتماعی نیز باید به عنوان رویکردهای رسانه مورد توجه قرار گیرد و حریم اجتماعی اگر قانونی هم نداشته باشد باز رسانه ها ملزم به رعایت آن هستند.

انصاری افزود: رویکرد واقعی در رسانه این است که بدون قضاوت و بر اساس واقعیت در اختیار مردم قرار گیرد و تجزیه و تحلیل کار رسانه زمانی مفید است که بر اساس واقعیت باشد و خلاف این باشد از رسالت خود دور می مانند.

وی با بیان اینکه بیان واقعیت ها باید مورد تاکید رسانه ها باشد، گفت: رسانه هاباید بر منافع عمومی توجه داشته باشند و منافع شخصی را بر منافع عمومی فدا نکنند چرا که ضربه سختی را وارد کند.

استاندار زنجان با بیان اینکه رسانه در هیچ جای دنیا اجازه کار حزبی ندارد، گفت: باید بین کار رسانه تفاوت قائل شد، چرا که کار رسانه بیان واقعیت و کار حزب تربیت سمپاد است.

انصاری به کارکرد رسانه‌های حزبی و جناحی اشاره کردو یاد آورشد: رسانه‌های جناحی راجع به یک موضوع واحد، با ۱۸۰ درجه تفاوت رویکرد ارائه می‎‌دهند.

رویکرد حزبی در رسانه ها گرفتاری در جهان سوم ایجاد کرده است

استاندار زنجان گفت: رویکرد حزبی در رسانه‌ها گرفتاری را در جهان سوم ایجاد کرده و همیشه ما با این گرفتاری مواجه هستیم و رسانه‌ای که حزبی است، نباید ادعای رسانه بودن داشته باشد.

انصاری به خصلت زنجانی ها اشاره کردو گفت: مردم زنجان کار شراکتی انجام نمی‌دهند و با بررسی هایی که در واحدهای صنعتی در استان انجام شده به لحاظ تعداد ۷۰ درصد واحدها متعلق به مردم زنجان است ولی ارزش سرمایه گذاری آن فقط ۳۰ درصد متعلق به استان می باشد.

