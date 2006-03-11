همچنان به مساعدت تربيت بدني خراسان نياز داريم

به گزارش خبرنگار ورزشي "مهر" در مشهد در مراسمي كه از سوي هيات ووشوي خراسان به منظور تجليل از قهرمانان ، مربيان و پيشكسوتان در سالن كوثر مشهد برگزار شد ، زحمتكش رئيس هيات ووشوي خراسان در ابتداي مراسم از تحول و پيشرفت در ووشوي اين استان ابراز خرسندي نمود و گفت : با تمام قوا و با همت مربيان بومي خود به نتايجي دست يافته ايم كه ثمره آن حضور بازيكنانمان در رده هاي مختلف تيم ملي و شركت در اردوهاي خارجي بوده است.

وي از تلاش هاي اداره كل تربيت بدني خراسان در پيشرفت سطح ووشوي خراسان قدرداني نمود و گفت : با كمك اين عزيزان مسابقات بسياري را برگزار كرديم و با حمايتشان طرح هاي بسياري را به مرحله اجرا در آورديم اما با توجه به وسعت كار ووشو و با بالا رفتن سطح توقعات از اين رشته اميدوار به مساعدت بيشتر آنان هستيم.





در ادامه اين جلسه اصغري معاون اداره كل تربيت بدني خراسان نيز از ووشو به عنوان يك ورزش مفرح نام برد و ابراز اميدواري كرد سال 85 سالي پررونق و پربار براي ووشو كشور و علي الخصوص استان پهناور خراسان باشد .

در اين مراسم ووشوكاران خراساني در رده هاي مختلف به اجراي برنامه پرداختند و در پايان لوح هايي به رسم يادبود به قهرمانان ، مربيان و پيشكسوتان اين رشته اعطا شد .

