پیروزی استقلال مقابل ملوان در نیمه نخست/ گسترش از تراکتور پیش است

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۱۴:۳۰ امروز جمعه با برگزاری سه دیدار آغاز شده است. تیم های صبا و نفت هم از ساعت ۱۵ به مصاف هم رفته اند.

استقلال در ورزشگاه تختی انزلی با نتیجه ۲ بر یک از ملوان پیش است. جابر انصاری در دقیقه هشتم مسابقه موفق شد روی پاس عرضی آرش برهانی دروازه ملوان را باز کند. ملوان پس از این گل به ارسال متوالی توپ از جناحین دروازه استقلال پرداخت و در نهایت جلال رافخایی در دقیقه ۱۷ با ضربه سر دروازه آبی پوشان را باز کرد.

استقلال تنها پنج دقیقه بعد توسط محسن کریمی از حریف خود پیش افتاد.

استقلال در ادامه تیم بهتر میدان بود و حتی در وقت های تلف شده می توانست گل سوم را به ثمر برساند که سیدحسین حسینی در موقعیت تک به تک مانع به ثمر رسیدن گل شد.

در تبریز، گسترش فولاد موفق شد در دربی این شهر با تک گل دقیقه ۳۵ محمد ابراهیمی از تراکتور پیش بیفتد.

سیاه جامگان و استقلال اهواز با تساوی بدون گل به کار خود پایان دادند و نفت با گل دقیقه ۱۱ سیامک کورشی در زمین صبا با یک گل از این تیم پیش است.