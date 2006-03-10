تساوي بدون گل استقلال و پرسپوليس در نيمه اول

به گزارش خبرنگار" مهر" درآخرين ديدار ازهفته بيست و پنجم رقابتهاي ليگ برتر عصر امروز تيمهاي پرسپوليس و استقلال درحضور نزديك به 85 هزارتماشاگر در ورزشگاه آزادي به مصاف هم رفتند كه تلاش دو تيم بدون رد و بدل شدن گلي به پايان رسيد.

دراين ديدار كه قضاوت آن را سعد كميل داور كويتي برعهده داشت دو تيم در ابتداي كار بازي احتياط آميزي را در دستور كار داشتند و در15 دقيقه اول بازي بيشتر در ميانه ميدان جريان داشت.

پرسپوليس كه برخلاف ديدارهاي گذشته تغييراتي را درتركيب خود داشت و در نيمه اول بازي خوب و دور از انتظاري را از خود به نمايش گذاشت. حضور" ماماني" مقابل خط دفاعي پرسپوليس كه وظيفه داشت به تخريب بازي حريف بپردازد، در كنار بازي خوب ابوالفضل حاجي زاده و داود سيد عباسي درخط دفاعي پرسپوليس باعث شده بود تا 30 دقيقه ابتدايي پرسپوليس بر ميانه ميدان تسلط بيشتري داشته باشد و استقلال را تحت تاثير بازي خوب خود قراردهد.

دقيقه 16 سانتر معدنچي و اشتباه طالب لو مي رفت تا نخستين گل پرسپوليس را ثبت كند كه پاس به بيرون جواد كاظميان را پژمان نوري در موقعيتي ايده آل به كنار دروازه زد.

دقيقه 18 جباري با شوتي از راه دور اين حمله پرسپوليس را پاسخ داد، ولي فرشيد كريمي توپ را در آغوش كشيد. از اين دقيقه به بعد استقلال برشدت حملات خود افزود.

دقيقه 25 اشتباه علي انصاريان باعث شد رضا عنايتي در موقعيت دوبه تك اكبرپور را در موقعيت گل قرار دهد، اما اكبرپور درمصاف تك به تك با فرشيد كريمي ناكام ماند تا دروازه بان پرسپوليس يك موقعيت جدي گل را ازمهاجم استقلال بگيرد. اكبرپور يك دقيقه بعد نيزمي توانست تيمش را صاحب گل كند كه تعلل او باعث شد دفاع پرسپوليس توپ او را دفع كند.

استقلال در دقيقه 44 به حركت ماماني بر روي طالب لو كه او را درون محوطه جريمه سرنگون كرده بود اعتقاد به ضربه پنالتي داشتند ولي سعد كميل كه كاملا به صحنه نزديك بود چنين اعتقادي نداشت.

در نيمه اول اين ديدار رضا عنايتي، پيروز قرباني و محمود فكري از استقلال وجواد كاظميان از پرسپوليس از داورمسابقه كارت زرد دريافت كردند. درنيمه اول درصد مالكيت توپ براي پرسپوليس 51 درصد و براي استقلال 49 درصد بود. گردش توپ نيز در اين نيمه 56 درصد در نيمه مياني زمين بود.