به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، زینب فدایی با اشاره به اینکه اعتباربخشی در بیمارستان ها اجرایی نمی شود و فقط در حد سندسازی است، گفت: ایمنی پرسنل بیمارستان ها و تجهیزات و وسایل مورد نیاز آنها در آئین نامه اعتباربخشی در نظر گرفته شده که اگر اجرایی شود هیچ یک از پرسنل و پرستاران با مشکلاتی در محیط کار خود مواجه نخواهند شد اما متاسفانه در این خصوص سند سازی شده و باعث بروز مشکلاتی برای کادر درمانی به خصوص پرستاران شده است.

وی گفت: ایمنی پرستاران بر اساس استانداردها در بیماری های مختلف باید رعایت شود و بیمارستان ها موظفند وسایل استاندارد در اختیار آنها قرار دهند و بر همین اساس به هر بیمارستان گواهی اعتباربخشی داده می شود اما این در حالی است که برای دریافت این گواهی، فردی را به طور نمادین مسئول این کار کنند.

فدایی با اشاره به اینکه پیشگیری از بیماری های مختلف و ارائه آموزش های لازم به پرستاران از جمله اقداماتی است که در هر بیمارستان باید انجام شود، گفت: مسئولان باید به جای مخفی کردن برخی بیماری ها مانند آنفلوانزا، آموزش دقیقی در این خصوص به پرسنل و مردم ارائه دهند و در این صورت است که از بروز بسیاری از اتفافات جلوگیر می شود.

عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور گفت: در اعتباربخشی، ارائه آموزش ها نیز مد نظر قرار گرفته اما متاسفانه سیستم ایمنی شغلی پرستاران در بیمارستان ها رعایت نمی شود در حالی که باید یک مسئول ایمنی شغلی در هر بیمارستانی باشد که متاسفانه فقط به یک سمت دروغین بسنده می شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه پرستاران هر روز از سوی همراهان بیمار مورد خشونت قرار می گیرند، تصریح کرد: هیچ چاره ای برای این امر اندیشیده نمی شود.

به گفته فدایی، در حال حاضر در اتاق عمل و همچنین سایر بیماری هایی که از طریق خون منتقل می شود پرستاران ایمنی سلامت ندارند و به شدت سلامت آنها در معرض خطر است و به دلیل ارتباط نزدیک آنها با بیمار، امکان بروز اتفاقاتی مانند حادثه نیشابور که منجر به فوت پرستار شد، وجود دارد.

عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور اظهار داشت: متاسفانه هیچ راهکار و دستورالعملی برای اینکه پرستاران را ایمن کنند، وجود ندارد در حالی که در اعتباربخشی، این موارد دیده شده است اما اجرایی نشده و فقط به سندسازی ختم می شود.