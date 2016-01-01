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۱۱ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۵۸

فرنگی‌کاران جوان در خانه کشتی اردو می‌زنند

فرنگی‌کاران جوان در خانه کشتی اردو می‌زنند

مرحله جدید اردوی تیم کشتی فرنگی جوانان برای شرکت در رقابتهای آسیایی و جهانی از فردا (شنبه) در خانه کشتی تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که طی روزهای ۱۲ تا ۲۲ دی ماه پیگیری می شود به شرح زیر است:

۵۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی (قم) جواد فراز فاروجی (خراسان رضوی) ایمان حسینوند ترابی (خوزستان)
۵۵ کیلوگرم: مسعود آدینه وند (لرستان) حسین محمودی (تهران) میثم دلفانی (فارس)
۶۰ کیلوگرم: محمدرضا گرایی (فارس) محمدسعید عزیزی (کرمانشاه)
۶۶ کیلوگرم: محمود حبیبی (تهران) محمدحسن حسینی (خراسان رضوی)
۷۴ کیلوگرم: مهدی ابراهیمی (قم) علی نوروزی (توابع تهران) مجید خلیلی (البرز)
۸۴ کیلوگرم: مهدی محمد زاده (مازندران) کیوان رضایی (فارس)
۹۶ کیلوگرم: امیرحسین حسینی (مازندران) علیرضا عبدی (تهران) حامد احمدزاده (البرز)
۱۲۰ کیلوگرم: مهران دیناروند (خوزستان) مجتبی رضایی (البرز)
سرمربی: رضا سیم خواه
مربیان: حسن حسین زاده- مهدی محمدی- جاسم امیری- مجید جهاندیده
سرپرست: مهدی شربیانی

کد مطلب 3014038

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