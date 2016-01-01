به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که طی روزهای ۱۲ تا ۲۲ دی ماه پیگیری می شود به شرح زیر است:

۵۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی (قم) جواد فراز فاروجی (خراسان رضوی) ایمان حسینوند ترابی (خوزستان)

۵۵ کیلوگرم: مسعود آدینه وند (لرستان) حسین محمودی (تهران) میثم دلفانی (فارس)

۶۰ کیلوگرم: محمدرضا گرایی (فارس) محمدسعید عزیزی (کرمانشاه)

۶۶ کیلوگرم: محمود حبیبی (تهران) محمدحسن حسینی (خراسان رضوی)

۷۴ کیلوگرم: مهدی ابراهیمی (قم) علی نوروزی (توابع تهران) مجید خلیلی (البرز)

۸۴ کیلوگرم: مهدی محمد زاده (مازندران) کیوان رضایی (فارس)

۹۶ کیلوگرم: امیرحسین حسینی (مازندران) علیرضا عبدی (تهران) حامد احمدزاده (البرز)

۱۲۰ کیلوگرم: مهران دیناروند (خوزستان) مجتبی رضایی (البرز)

سرمربی: رضا سیم خواه

مربیان: حسن حسین زاده- مهدی محمدی- جاسم امیری- مجید جهاندیده

سرپرست: مهدی شربیانی