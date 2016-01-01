به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که طی روزهای ۱۲ تا ۲۲ دی ماه پیگیری می شود به شرح زیر است:
۵۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی (قم) جواد فراز فاروجی (خراسان رضوی) ایمان حسینوند ترابی (خوزستان)
۵۵ کیلوگرم: مسعود آدینه وند (لرستان) حسین محمودی (تهران) میثم دلفانی (فارس)
۶۰ کیلوگرم: محمدرضا گرایی (فارس) محمدسعید عزیزی (کرمانشاه)
۶۶ کیلوگرم: محمود حبیبی (تهران) محمدحسن حسینی (خراسان رضوی)
۷۴ کیلوگرم: مهدی ابراهیمی (قم) علی نوروزی (توابع تهران) مجید خلیلی (البرز)
۸۴ کیلوگرم: مهدی محمد زاده (مازندران) کیوان رضایی (فارس)
۹۶ کیلوگرم: امیرحسین حسینی (مازندران) علیرضا عبدی (تهران) حامد احمدزاده (البرز)
۱۲۰ کیلوگرم: مهران دیناروند (خوزستان) مجتبی رضایی (البرز)
سرمربی: رضا سیم خواه
مربیان: حسن حسین زاده- مهدی محمدی- جاسم امیری- مجید جهاندیده
سرپرست: مهدی شربیانی
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