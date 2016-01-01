به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی یزدان‌پرست عصر پنجشنبه در سی و ششمین جلسه هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان همدان با تبریک سالروز میلاد پیامبر اسلام(ص) و امام صادق(ع) اظهار داشت: پیامبر(ص) آوردنده دین مبین اسلام و امام صادق(ع) نیز تشریح و تبیین کننده مبانی اسلام است.

وی افزود: قرآن دارای ۲۷ بطن است که یک بطن آن در تمام این ادوار برای بشریت تدوین و روشن شده و ۲۶ بطن آن باقی مانده تا توسط راسخون فی العلم و با ظهور امام زمان(عج) برای مردم تبیین می‌شود.

مشاور وزیر و مسئول فرهنگی دینی وزارت نیرو ادامه داد: خدمت‌رسانی به مردم در کنار زیبایی، کار دشواری است اما امروز شاهد موفقیت صنعت آب و برق در این عرصه هستیم که مردم از خدمات و اقدامات آن در اقصی نقاط استان و کشور بهره می‌برند.

وی با اشاره به حدیثی از حضرت علی(ع) در خصوص علل سقوط انسان عنوان کرد: چهار عامل از قبیل سوءتدبیر، ریخت و پاش‌های بی‌هدف، اندک عبرت گرفتن و فراوانی عذرخواهی باعث سقوط انسان می‌شود.

یزدان‌پرست با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف به ویژه در صنعت آب و برق بیان داشت: سوء مصرف سبب هدررفت سرمایه‌های ملی در کشور می‌شود.

وضعیت مصرف آب و برق در کشور خوب نیست و با مشکل مواجه هستیم

وی با بیان اینکه وضعیت مصرف آب و برق در کشور خوب نیست و با مشکل مواجه هستیم، افزود: باید از ظرفیت ائمه جماعات و ائمه جمعه در راستای فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف در جامعه استفاده کنیم.

مشاور وزیر و مسئول فرهنگی دینی وزارت نیروادامه داد: در حال حاضر در رکود اقتصادی قرار داریم و اگر از رکود خارج شویم و صنایع تولید خود را افزایش دهند ۴ تا ۵ هزارمگاوات کمبود انرژی خواهیم داشت که با این وضعیت مصرف جوابگو نخواهیم بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در قرآن کریم بر اندیشیدن قبل از انجام کار تأکید شده است، گفت: قرآن کریم نگاه ویژه‌ای به تدبیر و تعقل دارد و کسانی را که از این نعمت استفاده نمی‌کنند، نکوهش می‌کند.

یزدان‌پرست با تأکید بر تکریم ارباب رجوع ابراز داشت: حفظ کرامت انسانی نیز از دیگر مواردی است که قرآن کریم به آن توجه دارد و باید در دستگاه‌های خدمات‌رسان در سرلوحه امور قرار گیرد.

وی عنوان کرد: مدیران صنعت آب و برق علاوه بر خدمات‌رسانی نگاه ویژه‌ای نیز به اقدامات فرهنگی از جمله ترویج فرهنگ قرآنی و نماز دارند که جای تقدیر دارد.

باید برای رسیدن به نقطه ایده‌آل تلاش کنیم

مشاور وزیر و مسئول فرهنگی دینی وزارت نیرو با بیان اینکه نماز یک بسته فرهنگی کامل است که نکات مهم اخلاقی، اجتماعی، اعتقادی در آن گنجانده شده است، افزود: اقامه نماز در صنعت آب و برق جایگاه مقبولی دارد اما عالی نیست و باید برای رسیدن به نقطه ایده‌آل تلاش کنیم.

وی اضافه کرد: حضور فعال مدیران در نماز، رعایت استانداردهای نمازخانه، تشویق مسئولان فرهنگی از جمله مواردی است که باید در شرکت‌ها جاری و ساری باشد تا شاهد جذب حداکثری کارکنان به این مهم باشیم.

یزدان‌پرست با بیان اینکه نماز باعث آرامش روحی می‌شود، گفت: باید با برنامه‌ریزی و انجام فعالیت‌های فرهنگی برای آرامش فکری و روحی کارکنان تلاش کرد.

وی با اشاره به در نظر گرفتن چارت فرهنگی در صنعت آب و برق اظهار داشت: این چارت تاکنون به شرکت‌های مادرتخصصی و مدیریت منابع آب ابلاغ شده و در دستور کار دیگر شرکت‌ها نیز قرار دارد.

تفاهمنامه آموزش قرآن با دارالقرآن کشور برای آموزش‌های ابتدایی و تکمیلی به امضا رسیده است

مشاور وزیر و مسئول فرهنگی دینی وزارت نیرو عنوان کرد: تفاهمنامه آموزش قرآن با دارالقرآن کشور نیز برای آموزش‌های ابتدایی و تکمیلی به امضا رسیده که باید در استان‌ها نیز فعال شود.

وی اظهار داشت: از دیگر اقدامات شاخص وزارت نیرو راه‌اندازی موکب برای خدمات‌رسانی به زائران در اربعین حسینی بود که خدمت شایسته‌ای در این خصوص صورت گرفت.

رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان همدان نیز در این نشست بر آسیب‌شناسی اقامه نماز و ارائه راهکارهای آن در سطح ادارات استان تأکید کرد.

حاجی‌رضا تیموری اظهار داشت: مدیران صنعت آب و برق استان همدان با همدلی و وفاق علاوه بر اقدامات فنی فعالیت‌های قابل توجهی درزمینه‌های فرهنگی در استان انجام داده‌اند.

تیموری با اشاره به توافقنامه وزارت نیرو و ستاد اقامه نماز افزود: اقدامات اجرایی در خصوص بندهای این توافقنامه در صنعت آب و برق استان در حال انجام است.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی انجام شده عنوان کرد: برگزاری جلسات شورای فرهنگی با محوریت نماز، برگزاری مسابقات قرآنی، همایش روحانیون، همایش کتابخوانی، جلسات مشترک صنعت آب و برق، نظرسنجی، برگزاری حلقه‌های صالحین، تبلیغات محیطی و تقدیر از فعالان نماز از جمله این برنامه‌ها است.

رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان همدان با اشاره به موفقیت‌های شرکت توزیع نیروی برق استان ادامه داد: معرفی این شرکت به عنوان دستگاه برتر فرهنگی در توانیر، رتبه برتر در ارزیابی شورای مشاورین وزراء در امور ایثارگران و کسب رتبه دوم در ارزیابی شهید رجایی از جمله این موفقیت‌ها است.

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در سه سال متوالی در بحث نماز به عنوان دستگاه شایسته تقدیر معرفی شد

تیموری با بیان اینکه شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در سه سال متوالی در بحث نماز به عنوان دستگاه شایسته تقدیر معرفی شد، گفت: این شرکت در صیانت از حقوق شهروندی امتیاز ۹۲، در حجاب و عفاف امتیاز ۹۸، در امر به معروف امتیاز ۹۴ و در اقامه نماز امتیاز ۹۸ از ۱۰۰ امتیاز را کسب کرده که در مجموع با امتیاز ۹۵.۵ جزو پنج دستگاه برتر استان است.

وی با تأکید بر اشاعه فرهنگ قرآن و نماز در ادارات عنوان کرد: تهیه بانک اطلاعاتی نخبگان قرآنی وزارت نیرو، راه‌اندازی بخش قرآنی در سایت امور فرهنگی، برگزاری مسابقه بین شرکت‌ها در زمینه ارائه مقاله برای آسیب‌شناسی اقامه نماز و راهکارهای آن و تدوین شاخص‌های انتخاب کارکنان نمونه در سطح وزارت نیرو در بخش امور فرهنگی و معرفی چهره‌های نمونه فرهنگی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این خصوص مؤثر باشد.

حجت‌الاسلام ابراهیم بهرامی‌فر مسئول امور فرهنگی صنعت آب و برق استان همدان نیز اظهار داشت: توسعه اقتصادی نیازمند توسعه توسعه فرهنگی است.

در ادامه نیز مدیران صنعت آب و برق استان همدان گزارشی در زمینه فعالیت‌های فرهنگی انجام شده در ادارات خود پرداختند.