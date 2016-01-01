هجمه علیه علمای سنی لبنان به دلیل مشارکت در کنفرانس وحدت اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ حسام العیلانی امام جماعت مسجد الغفران صیدای لبنان پس از بازگشت از کنفرانس وحدت اسلامی در تهران گفت: برپایی چنین کنفرانس هایی به ویژه در چنین روزهایی که جنبش های تکفیری مدعی حمایت از اهل تسنن قد علم کرده اند، به شدت ضروری است.

وی افزود: علمای شیعه و سنی باید تلاش های خود را جهت ایستادگی در برابر داعش و سایر گروه های تکفیری متحد سازند. وظیفه علمای سنی بیشتر است چرا که داعش مدعی حمایت از اهل تسنن است.



العیلانی بر لزوم عدم بسنده کردن به برگزاری چنین کنفرانس هایی تأکید کرد و اظهار داشت: این کنفرانس به مثابه پایگاهی است که ما را به سوی مقابله با تندروی سوق می دهد، وحدت اسلامی به مواضع شجاعانه نیاز دارد.

این روحانی سنی ادامه داد: ما به صورت علنی از لبنان خارج شده تا مواضع وحدت آمیز را به نمایش بگذاریم. هجمه های صورت گرفته علیه ما به دلیل مشارکت در این کنفرانس بی فایده است و کسی نمی تواند مدعی شود که بیش از ما نسبت به دفاع از اهل تسنن حرص دارد.

وی تصریح کرد: ما با هدف جلب رضایت ایران و شیعیان به این کشور سفر نکردیم، بلکه درصدد اعلام مواضع وحدت طلبانه و همکاری با برادران شیعه جهت تحکیم وحدت اسلامی بودیم.